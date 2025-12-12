外縣市不收！花蓮環科園區千桶廚餘堆成山 去化問題引關注

國內10月爆發首例非洲豬瘟案例，為了防堵疫情擴散，政府祭出禁用廚餘養豬的防疫政策，花蓮地區的廚餘原本都是由民間業者收運，再送到屏東的養豬場處理，不過為了因應禁令，外縣市現在不收廚餘，廚餘全都卡在花蓮出不去，再加上馬太鞍溪的洪災重創環保科技園區，廚餘一時之間無處可去，只能暫時堆在鳳林環科園區，相關的去化問題也引發關注。

馬太鞍溪洪災重創環保科技園區 廚餘場停擺

花蓮環保科技園區內一桶一桶堆成小山的廚餘，累積超過1000桶、重量超過400公噸，而為了解花蓮廚餘堆置到底有多嚴重，有關單位特地到現場勘查。環保局表示，因為馬太鞍溪洪災後，大量泥沙沖入環保科技園區，導致設備受損，廚餘場停擺數週，加上全國禁用廚餘養豬後，原本要外送到屏東的廚餘也無法繼續，才會大量累積。

廣告 廣告

待去化的廚餘重量超過四百公噸。圖／台視新聞

花蓮廚餘每天逾60公噸 去化問題引發關注

不過花蓮縣議員認為，116年之後全國都將禁用廚餘養豬，花蓮將面臨的是如何全面去化。花蓮縣環保局廢棄物管理科長潘春燕指出，目前已有規劃在半年內興設兩套快速發酵設備，跟一套黑水虻生物處理模式，來協助提升全縣廚餘去化的能力。

環保局統計，花蓮家戶與事業廚餘合計每天約60多公噸，環科場修復後目前每天可處理約30公噸，後續收費標準也會再重新評估，希望在禁用廚餘養豬上路前，確保縣內廚餘都有完善的去化管道。

花蓮／陳勁曄、高妍柔、史言川 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

花蓮0403、0206地震2棟大樓倒塌 建築師竟是同一人！

強震驚魂！東大門夜市200公斤招牌斷裂 險砸路人

花蓮近海晚間「極淺層」地震！氣象署：3天內恐有5.5規模餘震