外縣市遊客山路拋錨中市警助脫困 盧秀燕將表揚

台中市長盧秀燕(左)展開和平專案2天1夜視察行程，至和平警分局天輪派出所慰勞員警。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕今日展開和平專案2天1夜視察行程，她今早首站至和平警分局天輪派出所慰勞員警，她表示，近日收到1封外縣市民眾感謝信，感謝和平警察，在他車輛拋錨山區受困無助，員警巡邏車及時救援，讓他脫困，也請市警局表揚。

盧秀燕今日展開今年首次和平專案，今早到訪和平區天輪里慰勞第一線警察人員，盧秀燕由台中市警察吳敬田、和平分局長賴俊堯陪同下，訪視天輪派出所。

盧秀燕說，和平區雖然人口密度低、案件數少，但不代表工作比較輕鬆，幅員大但警力有限，加上地形複雜，每當發生緊急狀況處理也就格外困難。偏遠山區夏季常發生豪大雨致土石、樹木崩落而阻礙通行，但員警依舊能迅速處理，展現出高度的專業與使命感，確保居民和用路人安全，對於員警的付出守護與服務精神，給予高度的肯定。

