外聘講師見女職員「起生理反應」二度在貴賓室逞慾！她崩潰向同事求安慰

記者陳弘逸／台南報導

講師受邀到某教育機構授課，在貴賓室內等候時，對該單位女職員起生理反應，竟二度強拉女職員的手，碰觸他下體。（示意圖／PIXABAY）

台南王姓男講師去年受邀到某教育機構授課，當天由該單位女職員小花（化名）接待他到貴賓室內等候，過程中，王男竟出現生理反應，竟二度強拉女職員的手，碰觸他下體，以此強制猥褻得逞；事後挨告，認罪達成調解並賠償，法院審理後，判緩刑3年，緩刑期間付保護管束，須接受4場法治教育課程。

判決指出，王姓外聘講師於2025年1月21日傍晚6時10分許，受邀到某教育機構授課，並由該單位女職員小花（化名）接待他到貴賓室內等候，在說明相關事宜時，卻發現王男出現有生理反應。

未料，講師王男突然強拉小花的手觸碰自己下體，女方當下驚恐推拒，未料，講師還不罷休，竟二度犯案；她藉口上課時間到了，才得以脫身，事後向同事訴說此事尋求安慰，隔天向單位反應後，此案才曝光。

相關單位，依據小花受害後情緒激動、過度換氣、呼吸窘迫等反應，及檢送性騷擾申訴調查資料、現場照片及監視器錄影畫面等資料，佐證犯行。

審理期間，講師王男才坦承犯行，並跟小花達成調解，並賠償完畢，獲得女方原諒，考量他年邁、無前科，法官認為，經此偵審程序，應已知所警惕，信無再犯之虞，審理後，將他依強制猥褻罪，處8個月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，須接受4場法治教育課程。

