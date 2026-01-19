只要三種食材【約克夏布丁】

Yorkshire pudding是英國傳統的配菜點心，雖然叫布丁但更像口感ＱＱ的麵包，食材的黃金比例為1:1:1~會呈杯塔形狀，中間凹陷及綿軟，外皮香脆，容易吸附肉汁或淋醬，甜鹹口味都非常適合喔～

食材

中筋麵粉, 120g

鮮奶, 120g

雞蛋, 120g

料理步驟





步驟 1：將雞蛋和鮮奶拌勻





步驟 2：加入過篩的麵粉拌至柔順





步驟 3：直徑約5公分的杯子蛋糕模12入，可先在烤模裡抹上一層奶油，並倒入麵糊（只要到容器的一半）



廣告 廣告



步驟 4：烤箱２００度預熱完後，放進去烘烤２０分鐘（烤溫及時間請依照家裡烤箱調整）





步驟 5：出爐後即可淋上蜂蜜果醬...或是鹹的肉醬...等享用





步驟 6：此配方是原味，本身ＱＱ沒味道，可以加入適量的糖或鹽巴...等香料，做出各種口味的約克夏布丁喔^^

小撇步



／／食譜試作分享請註明出處／／♡安夏の手作人妻食堂♡ 請勿直接或部分複製文章

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：外脆內綿、百搭美味！約克夏布丁

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號