外表看不出來！老闆建議下雨天「4種水果」先別買

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

水果店老闆建議，下雨天有4種水果先不要買。示意圖



受到西南風及滯留鋒面影響，近日全台降雨不斷，如果你正在市場挑選水果，記得這段期間有4款水果先別買，就算買了也要趕快吃完，因為這4種水果雨後容易受傷，購買時要多加留意。

經營水果店多年的老闆阿毛在臉書粉專「真青翠鮮果店」透過影片表示，下雨天最好不要買「瓜類水果」，例如西瓜，很容易出現「水傷」，但是外表看不出來，切開後裡面已經受影響，要趕快吃掉。

第二種是木瓜，它非常怕水，只要一碰到水，表皮就會發霉，甚至熟透前就壞掉了；第三種是哈密瓜，只要下雨天過後，就容易從蒂頭或屁股開始潰爛，今天買回去看起來沒事，但2天後就會出事情了。

廣告 廣告

另外就是鳳梨，鳳梨有驚人的吸水力，吸水後內部會變非常熟，切開後當天就要吃掉，不然很容易發酵變質。

阿毛老闆指出，如果很想吃這些水果，建議下雨天後忍耐個2、3天等果園退水，再買會比叫保險。然而下雨天買水果也有好處，就是會變得比較便宜，如果想趁雨天撿便宜，其實也可以買，但一定要馬上吃完，不然很容易壞掉。

至於什麼是「水傷」？營養師夏子雯曾指出，水傷指的是果實因為水分變化、外力碰撞或是病菌感染，導致果皮或果肉出現水浸狀、軟爛或變色的現象。像是大雨過後，土壤中的疫病菌可能藉由雨水傳播，造成果實感染，出現水傷，另外水果在採摘、運輸過程中，也可能因為碰撞或擠壓造成水傷。

她提到，輕微水傷，去除受損部位後通常仍可食用，但嚴重受損的水果可能滋生微生物，不建議食用。如何分辨呢？如水果有傷口且有明顯的滲液、異味或霉斑，則可能已感染病菌，或是水果過度黑化、軟爛或腐臭的味道，表示病菌已經大量滋生，總之，味道不對，就不要食用。

更多太報報導

美參院多數黨領袖：未安排見鄭麗文 挺台強化防衛

18縣市豪大雨！今降雨時間長、範圍大 下半天趨緩「這天」又要下一波

申換護照免排隊！線上申換條件「7月起再放寬」 不滿1年可直接辦