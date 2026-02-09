外表精瘦內臟油滋滋！醫：亞洲年輕男性心臟恐天生漏電

重症醫師黃軒指出，許多外表精瘦的人突然猝死，是因為醫學界所稱的TOFI（Thin on the Outside， Fat on the Inside）「隱匿性肥胖」體質，這些人雖然外表瘦削，但內臟脂肪堆積嚴重。

很多瘦子之所以瘦，是因為肌肉量極低，但內臟脂肪卻相當厚實。（示意圖／Pixabay）

黃軒表示，很多瘦子之所以瘦，是因為肌肉量極低，但內臟脂肪卻相當厚實。當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，會誘發嚴重的慢性發炎。他引用《The Lancet》研究指出，正常體質指數（BMI）的人，如果腰圍過大，其全死因死亡率竟然比單純肥胖者更高，這在學術上被稱為「肥胖悖論」（Obesity Paradox）。

黃軒說明，如果瘦子平時沒事，卻在睡夢中或激烈運動後突然「斷電」，那很可能是離子通道病變（Channelopathies）。他比喻心臟像一台特斯拉，電池沒問題，但線路漏電了。

很多瘦子為了維持身材過度節食或攝取極低碳水，導致心肌細胞的電位極不穩定。（示意圖／pxhere）

黃軒特別提到Brugada症候群，這在亞洲年輕男性中比例驚人，很多患者外表精瘦，但心臟的鈉離子通道天生有缺陷，一旦觸發，有時只是因為發燒或喝了點酒，心臟就會直接進入心室顫動（VF）。

黃軒分析，胖子因為知道自己胖所以會體檢，瘦子因為覺得自己「體質優越」所以往往死於「忽略」。他指出，很多瘦子為了維持身材過度節食或攝取極低碳水，導致心肌細胞的電位極不穩定。此外，瘦子通常對咖啡因、尼古丁或長期熬夜帶來的壓力激素更敏感，當鈣離子瞬間超載，心臟就會像超頻的CPU直接燒毀。

瘦子通常對咖啡因、尼古丁或長期熬夜帶來的壓力激素更敏感。（示意圖／Pixabay）

黃軒提醒，如果是瘦子但有以下特徵請立刻找心臟內科醫師：一直莫名其妙暈倒過去、家族中有50歲以下突然猝死的親戚、心悸胸悶但覺得「休息一下就好」。他強調，心臟內部的「電訊亂跳」與「內臟脂肪」囤積，才是關鍵。

黃軒總結，猝死從來不是「胖或不胖」的懲罰，而是血管裡的慢性發炎、心臟裡的電路錯亂、以及長年被忽略的風險。他表示，很多瘦子不是死於疾病，而是死於「我應該沒那麼倒楣吧」這句話，健康不是外型是結構，不是體重是風險管理，量腰圍、看肌肉量、做心電圖、問家族史，這些動作可能比任何「完美身材」更值錢。

