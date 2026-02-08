外貌成風險？中國歌唱家因「長相像習近平」頻遭封號

中國歌唱家劉克清（右）外貌酷似中共總書記習近平。 圖：翻攝自Ｘ／@autumnredleaf

[Newtalk新聞] 中國歌唱家劉克清因外貌酷似中共總書記習近平，長期在中國短影音平台抖音遭遇帳號封鎖與審核限制，平台多以「長相違規」為由處理。近日，他的抖音帳號終於通過審核，得以重新使用本人照片作為頭像，再度引發關注。

劉克清日前更換的新頭貼中，他身穿西裝、梳著油頭，被網民認為與習近平更加相似，相關照片曝光後引發熱議，有人調侃「估計又要被封殺」。隨後，劉克清已將該頭貼撤下，改為正面近照。

事件在網路上引發大量討論，不少網民質疑平台審查標準，諷刺「長相也能違規」，認為相關做法反映出高度政治敏感的審查環境，甚至連外貌相似都可能成為風險因素。

回顧過去，劉克清自2019年註冊抖音帳號以來，曾因留言區出現領導人姓名而遭封鎖，2020年起更數度因頭像被實名舉報而封號。他曾表示，五年來因帳號反覆被封，工作機會與收入大幅減少，家庭經濟陷入困境。

事實上，類似情況並非孤例。中國另有一名美食博主因外貌被指酷似習近平，長期遭網民嘲諷與洗版，其內容僅介紹巷弄美食、風格如日劇《孤獨美食家》，去年7月該博主在平台的影片全部清空。

