外資上修信驊目標價 最高上看7375元

▲股王信驊昨（24）日召開法說會，釋出對於後市的樂觀訊息，董事長林鴻明看好AI需求相當強勁，上修明年首季財測。（圖／信驊官網）

[NOWnews今日新聞] 股王信驊昨（24）日召開法說會，釋出對於後市的樂觀訊息，董事長林鴻明看好AI需求相當強勁，上修明年首季財測，再加上成為新增至MSCI全球標準指數，帶動各大外資紛紛上修目標價，目標價全面上看7字頭，最高上看7375元，激勵今日股價最高衝至6840元，再寫自身新天價。

信驊昨日參加櫃買中心舉辦的法說會，董事長林鴻明表示，受惠於一般型伺服器與AI伺服器同步升溫，第四季營運動能優於公司先前預估的20~21億元水準，上修第四季展望，今年會是逐季走高的態勢。

廣告 廣告

公司表示，受惠於供應鏈供貨順暢、加上AI應用也推動一般伺服器的成長，明年第一季也樂觀看待，估單季營收可達26-27億元，且訂單已接到明年第二季，需求不錯。

信驊指出，明年除了AI伺服器維持高速成長外，一般型伺服器市場也將出現雙位數成長，而BMC（遠端伺服器管理晶片）產品在一般伺服器與AI伺服器平台轉換潮的帶動下，成為主要受惠項目。

在新產品佈局上，林鴻明表示，目前AST 2700（公司第八代伺服器管理晶片）的進度是在樣品出貨，量產版本預計明年第一季，目前AI/一般伺服器都會用AST 2600，因為轉換比較方便，預料一般型伺服器導入AST 2700會更快一點，目標明年AST 2700占營收比重10-15%，且AST 2700單價較ASP明顯高。

信驊繳出樂觀展望，美系外資也因此上修信驊2025-2027年EPS至101元、143元、191元，美系外資分析，儘管BT載板短缺還是略有影響，不過預估明年首季營收中間值季增29%，優於之前的預估。

美系外資指出，最新晶片AST2700將於明年第二季開始量產，其定價較AST2600高出約70–80%，AST2750的ASP又比AST2700高出20%，且需求更強。此外，一般性伺服器BMC需求仍強，預估明年成長持續強勁。

各大外資紛紛上修目標價，看好明年仍是成長強勁的一年，目標價全面上看7字頭，最高上看7375元。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

美科技股回神反彈、費半漲逾4% 台股開盤上漲491點

中日緊張關係升溫！高市早苗國內支持度不減 謝金河點「這關鍵」

MSCI調整盤後生效！股王信驊一度漲逾8% 台積電權重遭調降