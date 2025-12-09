外資上修目標價至271元 欣興一度漲逾6%
[NOWnews今日新聞] PCB大廠欣興公布合併營收達新台幣115.41億元，月增1.89%，年增20.43%，創36個月以來單月營收新高，最新亞系外資上修欣興目標價至271元，帶動今（9）日買盤積極搶進，最高一度來到234元、上漲逾6%。
欣興11月營收達新台幣115.41億元，月增1.89%、年增20.43%，寫下近36個月新高；累計前11月營收1,194.19億元，年增12.60%，已超越去年全年紀錄。
欣興今年營運逐季走穩，第四季營收有望小幅增長。展望2026年，在AI新平台全面啟動、T-Glass議價空間提升及稼動率持續推升的支撐下，法人預估2026年營收可望呈現雙位數成長，公司後續在產能配置與材料供給間的調整，將成為市場關注的重點之一。
隨高階GPU與雲端ASIC持續放量，使ABF載板平均稼動率有望提升至80%-85%，其中楊梅廠稼動率更可望攀升至90%以上，光復一廠維持滿載。受惠於稼動率提升與匯率趨穩，法人預期毛利率將回升至16%區間，季節性「淡季不淡」的態勢明顯。
欣興董事長曾子章看好明年載板市況，曾子章日前表示，高階載板所需的T-Glass玻璃布、石英布、Low CTE玻纖布等缺貨預期可能還要一年緩解，明年高階載板可能出現供不應求的熱況，對明年表現樂觀以對。
多家外資看好欣興明年ABF載板營收可望大幅成長，最新亞系外資出具最新報告上修欣興目標價至271元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
美國開放H200晶片給中國 劉佩真：代表允許發展商業AI
市場觀望Fed利率決議、美股多走低 台股開盤上漲60點
重量級ETF大換血 謝金河：重視股價、更重視市值背後的競爭力！
