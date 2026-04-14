外資上調台達電目標價破2000元！最高2160元

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▲外資紛紛上調台達電目標價，例如瑞銀給予台達電2000元目標價、群益投顧給予2160元。（圖／記者許家禎攝）

[NOWNEWS今日新聞] 電源大廠台達電近年受惠AI成長，產品組合轉佳，獲利提升，外資紛紛上調台達電目標價，例如瑞銀給予台達電2000元目標價、群益投顧給予2160元，而美系券商也上調目標價，認為台達電今年第一季營收表現優於預期，並上修第二季營收展望至季增18%，顯示公司營運動能強勁。

群益投顧指出，台達電受惠於AI、資料中心領域需求成長，營收與獲利維持成長趨勢。估計今年每股稅後純益（EPS）上看35.7元，年增率54.2%，明年41.08元，年增率15%，基於獲利成長動能不墜，因而給予「買進」評等。

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瑞銀指出，隨機架電源升級趨勢加速，台達電在資料中心與AI基礎設施中的地位持續強化，帶動獲利優於預期。瑞銀上調台達電今年EPS至40元、明年升至59元，因而建議「買進」，並調高目標價由1600元至2000元。

而美系券商也調升台達電目標價，認為今年第一季營收表現優於預期，並上修第二季營收展望至季增18%，此舉反映對台達電在電源供應領域的樂觀預期，尤其受惠於AI相關需求。

券商預估，輝達機櫃電源總可得市場在2025至2029年間年複合成長率達60%。即使Rubin Ultra採用288顆die版本，也視為正向因素，因其較不激進升級可降低遞延風險。最新EPS預估為2026年至2028年分別40元、59元及75.1元，以2027至2028年平均EPS的30倍本益比評價，同步調整目標價。

美系券商上調目標價的主要依據來自AI驅動的市場成長，特別是輝達相關機櫃電源需求。今年第一季營收優於預期，顯示公司營運動能強勁。第二季營收預期季增18%，反映產能擴張與產品升級的貢獻。Rubin Ultra的版本調整被視為降低未來風險的策略，支撐長期EPS成長路徑，從2026年的40元逐步升至2028年的75.1元。此評價基於30倍PE，強調台達電在電子零組件產業的穩固地位。

產業鏈中，台達電的電源解決方案對輝達供應鏈至關重要，預期帶動相關合作夥伴關注。競爭環境下，AI上升循環初期有利於台達電維持市場份額，法人報告重申正向展望。

市場分析，台達電受外資調升目標價及AI需求支撐，今年營收及EPS預估上調。近期基本面顯示月營收年增逾30%，籌碼面法人買超積極，技術面雖修正但量價配合。後續留意季度營收實現及產業TAM成長，潛在風險包括產品升級遞延及市場波動。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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