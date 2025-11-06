外資上調目標價至「這價」 信驊再創新天價

▲股王信驊被納入全球標準型指數成分股，再加上外資同步看好後市表現，維持「買進」評等，目標價上看6000元。（圖／信驊官網）

[NOWnews今日新聞] MSCI（明晟）最新季度調整結果出爐，其中股王信驊被納入全球標準型指數成分股，再加上外資同步看好後市表現，維持「買進」評等，目標價上看6000元，帶動信驊今（6）日股價強攻漲停價5810元。

MSCI在本次季度調整中，在全球標準型指數部分，新增6檔台股成分股，分別為信驊、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電（2449）及東元（1504）；同時剔除宏碁（2353）、友達（2409）、微星（2377）、矽力杰（6415）、聯強（2347）、旭隼（6409）及大聯大（3702）等7檔。此次調整結果預計將於11月24日盤後生效。

信驊同時也繳出亮眼財報，第三季公司營運再創佳績，營收達新台幣23.3億元，季增3.69%、年增17.32%；毛利率69.27%，季增1.39個百分點、年增4.99個百分點；營益率52.83%，季增0.12個百分點、年增4.93個百分點。稅後純益達12.14億元，季增93%、年增33.11%，每股稅後純益（EPS）達32.12元，表現亮眼。

美系外資指出，信驊第三季毛利率再創歷史新高，優於先前預期，主要受惠於產品組合優化，其中高毛利產品AST2600出貨占比提升。隨著銷售規模擴大，AST2600的成本結構持續改善，外資預期信驊第四季毛利率仍有望再創新高。

另外，美系外資認為，受惠於美國雲端服務供應商與中國伺服器客戶的強勁訂單動能，加上庫存水位健康，信驊營運能見度已延伸至2026年第一季。儘管信驊尚未公布2026年財測，外資認為營運展望明確，長線成長趨勢穩健，因此重申「買進」評級，並將目標價上調至6000元。

多重利多加持下，信驊今日股價開高走高，以5560元盤上開出，盤中緊鎖漲停價5810元，再創新天價，並且距離外資目標價6000元剩下190元的距離。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



