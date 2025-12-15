外資上週買超254億元連2買 敲進金融股

（中央社記者曾仁凱台北15日電）台股上週上漲217.13點或0.78%，週五集中市場指數收在28198.02點，週線連3紅。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣254.54億元，為連續第2週買超。

個股方面，上週外資買超前3名上市公司為凱基金16萬4087張、聯電10萬1823張、台新新光金9萬3059張，若加上第4名的玉山金、第7名的三商壽、第9名的合庫金和第10名的中信金，上週外資買超前10名有6檔是金融股。

上週外資賣超前3名上市公司為台塑3萬9720張、緯創3萬7434張、宏碁3萬4274張。

統計今年初至12月12日止，外資累計賣超金額4611.4億元。外資總持有股票市值43兆3375億元，占全體上市股票市值比重47.21%。（編輯：張均懋）1141215