外資上週開殺戒再倒981億 這檔卻買超九萬張成神主牌！

[Newtalk新聞] 荷蘭經濟大臣卡雷曼斯今 ( 19 ) 日在社交媒體 X 上發聲明表示，已暫停對安世半導體的干預。 他說 : 「鑒於近期的事態發展，我認為現在是採取建設性步驟的正確時機。」 《彭博社》稱，這意味著安世半導體公司的控制權被交還給其中方所有者。 卡雷曼斯當地時間 13 日曾表示，荷蘭政府代表團將于「下周初」前往中國，尋求解決有關中國企業聞泰科技旗下安世半導體公司的問題。 安世半導體的一名員工走過該公司的無塵室。 圖：翻攝自騰訊網 中國商務部同日表示，安世半導體問題發生以來，中方一直本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，與荷方進行了多輪磋商，並同意荷蘭經濟部派員來華磋商的請求。 荷蘭經濟事務部於今年 9 月底以可能危害荷蘭國家安全、安世半導體內部存在嚴重的治理缺陷為由，援引《商品供應法》直接接管了該公司，並暫停包含張學政在內多位中國籍管理人員的相關工作。

