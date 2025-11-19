外資上週開殺戒再倒981億 這檔卻買超九萬張成神主牌！
財經中心／余國棟報導
上週外資在集中市場賣超981.78億元，賣超長榮航7.64萬張最多，另買超力積電9.05萬張最多。外資總持有股票市值為42兆112.49億元新台幣，占全體上市股票市值的47.45%，較11月7日的42兆7,158.00億元新台幣，減少7,045.51億元。
根據台灣證券交易所統計，上週（114/11/10~114/11/14）外資在集中市場總買進金額為9,688.88億元，總賣出金額為10,670.66億元，賣超為981.78億元，另統計自114年年初至11月14日止，外資總買進金額為29兆6,310.12億元，總賣出金額為30兆76.75億元，累計賣超為3,766.63億元。
就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：力積電：買進577,852千股，賣出487,393千股，買超90,459千股。第二名：三商壽：買進88,129千股，賣出18,868千股，買超69,261千股。第三名：南亞：買進281,170千股，賣出213,791千股，買超67,379千股。
上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：長榮航：買進42,007千股，賣出118,357千股，賣超76,350千股。第二名：台新新光金：買進96,919千股，賣出159,142千股，賣超62,223千股。第三名：中石化：買進122,183千股，賣出178,830千股，賣超56,647千股。
