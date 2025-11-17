外資下滑衝擊中國經濟成長 國安法等政治因素難令外資回頭

根據中國國家統計局近期公布的數據，2025年前三季中國經濟成長率雖然高於中國政府所設定的5%左右的全年增長目標，但如果按季度來看，今年中國前三季的經濟成長率卻呈現明顯放緩趨勢，學者分析，投資下滑成為中國經濟放緩的重要原因之一，但由於反間諜法和國安法等政治因素的介入，在目前大環境很難改變的狀況下，外資不僅很難回頭，中國未來一年的經濟成長也很難樂觀。

中國前三季經濟成長明顯放緩

中國國家統計局近期公布數據顯示，2025年前三季中國經濟成長率為5.2%，雖然高於中國政府所設定的5%左右的全年增長目標，但若按季度來看，今年中國前三季的經濟成長率分別為5.4%、5.2%、4.8%，呈現明顯放緩的趨勢，如果再加上2025年1至9月全國固定資產投資，不僅比2024年同期下降0.5%，更是自2020年8月以來首次的轉負，以及2025年9月社會消費品零售總額，雖比2024年同期增長3%，卻是連續4個月放緩，更是自2024年11月以來最低水平。

拉貨效應已過 外資持續下滑衝擊經濟成長

對此，學者就認為，儘管中國前三季的經濟成長，受惠於美中關稅戰產生的拉貨效應，表現不差，但從每一季的成長率持續下滑來看，拉貨效應的影響力已逐漸減弱，中國的經濟成長率明顯放緩，再加上外資至今仍然持續下滑外流，已嚴重衝擊了中國經濟成長。

而光以中國國家外匯管理局最新公布的初步統計來看，2025年第三季外商對中國的直接投資(FDI)淨額僅為85億美元，較第二季的173.6億美元驟減超過5成，單季縮水達88.6億美元。今年前三季累計FDI淨額僅403.8億美元，顯示中國吸引外資的動能依然疲弱，外資信心尚未恢復。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣說：『供應鏈的部分，製造業的部分這一塊的話，隨著美中持續的脫鉤，共同因素就是中國經濟不行嘛，所以內需消費市場賣不動，所以很明顯的還是有一塊是往全球，應該說就是撤離中國。』

涉及國安法等政治因素 外資回頭太難

至於外資還可不可能回頭？學者就分析，整個國際供應鏈的移轉，它是不可逆的，也就是說它移出去，是不會再回來的，況且這其中還涉及像國安法等政治因素，因此恐怕很難讓外資再回頭。

國防安全研究院國家安全研究院副研究員林雅鈴說：『其實他在過去一直在講希望能夠提振外商投資的信心，可是因為中國的整個投資環境，尤其是我們看到他從前幾年開始去修法，比如說他的反間諜法、國家安全法這些一連串的法律修法之後，他對外商公司在中國的分部，直接進行搜查，甚至有外商企業的工作人員直接被帶走調查，這其實都非常影響外資在中國投資的信心，所以你現在要挽回外商投資的信心，除非你整個投資的大環境能夠有改變，尤其中國政府在執法這塊，它能讓外資有信心，我今天在中國投資，我的整個人身安全是有受到保障的，不然我覺得很難挽回外資對中國投資的信心。』

中共祭以新換舊刺激內循環 難有成效

不過，從中國十五五計畫中，外界可以清楚知道，中國政府似乎將經濟成長寄望在強化內需市場的內循環經濟上。只是林雅鈴並不看好。她認為，中國確實有祭出一些像消費券、家電買新換舊補貼等促進消費的政策，但這些政策都只具有短期效果，難以真正剌激民眾消費，帶動經濟成長。

她說：『雖然在這一次十五五規劃的草案公佈之後，中國政府後來有在講說，擴大消費就是刺激消費，這部分是接下來他們一個重要的目標，但我覺得你在民眾信心沒有辦法恢復的情況之下，你的這些政策效果，都不會有一個長期性的持續性的效果出來，那帶來的後果就是，你的這些政策它沒有辦法持續的來刺激民眾恢復民眾信心，刺激民眾願意去消費，然後拉動經濟成長，我覺得這個是很困難的。』

新質生產力難取代房地產創造產值

此外，林雅鈴強調，中國經濟受到房地產不景氣的影響非常大，現在想靠發展高新科技產業創造新質生產力，來取代過去房地產帶來的產值根本不可能，她推估過去房地產，從上游到下游能帶動產業鏈的產值，約占中國經濟的30%，目前的新質生產力明顯很難達標。

開錯藥方劃錯重點 中國未來一年經濟難樂觀

儘管如此，她仍觀察到中國政府的第一要務，還是想要用新質生產力，來帶動整個國家高新科技產業，並建構比較完整的產業鏈，來抵抗美國對它的一些高科技產業的制裁，之後才把重點排序，放在提振和擴大內需，因此中國未來一年的經濟成長，目前看起來，實在難以樂觀。