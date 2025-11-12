外資不回頭、熱錢續匯出！新台幣貶1.7分、收31.069元
〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股28000點得而復失，但今日仍上漲逾百點，新台幣兌美元匯率走勢分歧，今日整天都在31元價位徘徊，最後收在31.069元、貶值1.7分，匯價連2黑、續創逾半年新低，成交量降至16.575億美元。
台股今天漲162.14點，收在27947.09點，三大法人合計賣超77.97億元。其中，外資連續9個交易日賣超，今日續賣超84.84億元。
外資續賣超、匯出，使新台幣匯價盤中最低下探至31.071元，不過也有部分出口商進場拋匯，整體買賣相當，匯價多數時間在平盤附近橫向盤整。
觀察主要亞幣，根據央行統計，截至下午4點，美元指數雖下跌0.14％，但主要亞幣全數走跌，其中，日圓貶值0.28%最多、韓元下跌0.12%、台幣貶0.05%、新幣與人民幣皆貶值0.04%。
匯銀人士指出，美民間公布勞動數據不佳，使美元指數回落，但美參議院通過妥協方案，目前就等眾議院投票、美國總統川普簽署，史上最長美政府關門就可落幕，短線對美元走勢有利，不過接下來市場將檢視大量的官方數據發布，其中就業市場報告尤其重要，基於目前聯準會官員對於12月是否再度降息意見分歧，包含通膨、就業等數據將會牽動市場預期心理，在此之前，市場觀望心態濃厚，加上外資持續調節台股，熱錢尚未回流下，預期台幣緩貶走勢不變，短線先在30.8元至31.2元間徘徊整理。
更多自由時報報導
靜待美政府重啟 台幣橫向整理、暫收31.049元
台灣NO.1！醫療系統領先全球 外媒還點名這些國家
鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看
Costco最不受歡迎的5款電子產品 用戶評價幾乎全是負評
其他人也在看
《國際金融》美政府芝麻開門 歐股再創盤中新高
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周三早市再創歷史新高；目前投資人對於美國即將結束史上最長政府關門紀錄感到鬆一口氣，他們同時關注企業更新財報，包括英國能源公司SSE和法國支付公司宜睿(Edenred)。 周三泛歐Stoxx 600指數早盤暫升3.27點或0.56%，為583.38點，刷新盤中新高點。 目前全球投資人都希望美國眾議院能夠很快地投票，結束政府停擺局面，因為政府關門會導致經濟數據停止公布，相關政策官員將失去決策依據。 公用事業股上漲1.4%，領漲其它板塊。其中英國SSE在公布一項330億英鎊的5年投資計畫之後，股價飆升12.3%。該計畫旨在升級英國的電力網絡和再生能源業務。 另一方面，法國禮券供應商宜睿下調2026年獲利預期，理由是巴西即將對餐飲和食品的禮券制度進行監管改革，隨後股價跌10%，並觸發暫停交易。 在經濟數據公布方面，德國10月CPI終值為年增2.3%，同於初值預估，略低於前一個月的年增2.4%。時報資訊 ・ 16 小時前
卡位2026台股行情！主動式ETF湧掛牌潮 12月哪些「新兵」開募？
[Newtalk新聞] 今年來台股主動式ETF問世以來，市場交易熱絡；12 月再掀起一波募集潮，從月初至中旬將有 4 檔台股主動式ETF陸續進行募集。相較於過往被動指數型、高股息主題受青睞，今年來發行的主動式台股ETF則偏重於未來、成長、趨勢、創新等策略。 台股頻頻創高，繼內、外資民營投信展開首波台股主動式ETF發行熱潮後，官股投信也宣布投入戰場。第一金投信本月初已獲准募集該投信第一檔台股主動式ETF「新兵」——第一金台股趨勢優選主動式ETF（簡稱：主動第一金台股優，代號：00994A），預計自 12 月 15 日起開始募集。 第一金投信首推主動式 00994A，這檔將採「Top Down」（由上而下）選股策略，其鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，同時，該ETF也獲得金管會批准適用「躍進計畫」，未來發行基金可不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制，也就是說，00994A ETF之第一大持股權重最高可達 30%，基金操作上將鎖定重砲個股集中火力投資，拉高投資勝算，也有利投資組合緊跟投資市場脈動。 第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，今年 AI 發展擴大規模，但 AI新頭殼 ・ 16 小時前
【公告】及成董事會通過擬於美元200萬元(或等額新台幣)之餘額內，分批辦理黃金存摺帳戶交易案
日 期：2025年11月12日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成董事會通過擬於美元200萬元(或等額新台幣)之餘額內，分批辦理黃金存摺帳戶交易案發言人：張宏羽說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:黃金存摺2.事實發生日:114/11/12~114/11/123.董事會通過日期: 民國114年11月12日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:擬於美元200萬元(或等額新台幣)之餘額內得分批辦理黃金存摺帳戶交易事宜，並擬授權本公司董事長授權額度內執行全權處理之6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台灣銀行股份有限公司與公司之關係：非關係人7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.預計處分利益（或損失中央社財經 ・ 16 小時前
外資賣超84億元連九賣 趕緯創法說前賣超3萬張 加碼這5檔逾萬張
台股今日尾盤在短線客出場賣壓之下，最後一盤下殺 81.96 點，大盤以 27947.09 點作收，站上 5 日線，較昨日上漲 162.14 點，外資仍站在賣方，三大法人合計賣超 77.97 億元。鉅亨網 ・ 16 小時前
聯準會降息預期降溫 法人點名中短債抗震又具潛力
市場原本預期聯準會年底將再度降息，但鮑爾態度轉趨保守、就業與服務業數據優於預期，使12月降息機率降至七成以下，長天期債券承壓、殖利率上揚。法人指出，在降息節奏仍具不確定性下，中短天期債券因利率敏感度較低、抗跌性強，成為當前「進可攻、退可守」的配置首選。中時財經即時 ・ 16 小時前
【公告】富裔董事會通過114年第三季合併財報
日 期：2025年11月12日公司名稱：富裔(6264)主 旨：富裔董事會通過114年第三季合併財報發言人：祝泓真說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/122.審計委員會通過日期:114/11/123.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/07/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,4795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,5806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(84,783)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(100,759)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(101,847)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(90,759)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.68)11.期末總資產(仟元):4,238,10612.期末總負債(仟元):3,409,97413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):828,13214.其他應敘明事項:NA中央社財經 ・ 16 小時前
【公告】漢達受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
日 期：2025年11月12日公司名稱：漢達(6620)主 旨：漢達受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會發言人：楊啟余說 明：符合條款第XX款：30事實發生日：114/12/031.召開法人說明會之日期：114/12/032.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：高雄市前鎮區林森四路189號4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://handapharma.com.tw/zh/7.其他應敘明事項：參加人員以第一金證券邀約對象為主中央社財經 ・ 16 小時前
【公告】鴻海取得Foxconn Brasil Industria e Comercio Ltda.之股份
日 期：2025年11月12日公司名稱：鴻海(2317)主 旨：鴻海取得Foxconn Brasil Industria e Comercio Ltda.之股份發言人：巫俊毅說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Foxconn Brasil Industria e Comercio Ltda.；普通股2.事實發生日:114/11/12~114/11/123.董事會通過日期: 民國114年11月12日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：約1,212,750,000股每單位價格：巴西幣1元交易總金額：美金225,000,000元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:現金增資不適用；為本公司綜合持股100%子公司7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:子公司現金增資；不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及中央社財經 ・ 15 小時前
【公告】漢達受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會
日 期：2025年11月12日公司名稱：漢達(6620)主 旨：漢達受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會發言人：楊啟余說 明：符合條款第XX款：30事實發生日：114/11/271.召開法人說明會之日期：114/11/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：宏遠證券702會議室 (台北市信義路四段236號7樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://handapharma.com.tw/zh/7.其他應敘明事項：參加人員以宏遠證券邀約對象為主中央社財經 ・ 16 小時前
【公告】太空梭召開法人說明會相關資訊
日 期：2025年11月12日公司名稱：太空梭(2440)主 旨：太空梭召開法人說明會相關資訊發言人：林子鑫說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/281.召開法人說明會之日期：114/11/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 16 小時前
【公告】台境*董事會通過114年第3季合併財報務告
日 期：2025年11月12日公司名稱：台境*(8476)主 旨：台境*董事會通過114年第3季合併財報務告發言人：龔信愷說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/122.審計委員會通過日期:114/11/123.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):919,3715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188,5936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,4407.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,6348.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,1569.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,85810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4711.期末總資產(仟元):3,853,25212.期末總負債(仟元):2,023,19913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,794,57514.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 16 小時前
台股收漲162點仍未收復2萬8關卡 台積電漲10元報1475
【記者呂承哲／台北報導】隨著美國政府有望重新開門，道瓊工業平均指數週二（11日）上漲逾500點、收在歷史新高，但是受到輝達股價重挫近3%拖累，主要是軟銀最新揭露持股，將輝達全數賣出，引發科技股震盪，這也導致費城半導體指數跟著下挫近2.5%，標普500指數則是微幅收紅，台積電ADR下跌1.39％。台股週三（12日）開盤則漲近160點、站上27900點關卡，台積電漲10元、報1475元。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前
【公告】代子公司國泰投信公告向國泰人壽保險股份有限公司取得使用權資產
日 期：2025年11月12日公司名稱：國泰金(2882)主 旨：代子公司國泰投信公告向國泰人壽保險股份有限公司取得使用權資產發言人：陳晏如說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:國泰環宇大樓台北市松山區民生東路三段132號，17~19樓全樓層、20樓A1~5戶2.事實發生日:114/11/12~114/11/123.董事會通過日期: 民國114年11月12日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：2431.67坪(2)每單位使用權資產(含稅)：244,007元/坪(3)使用權資產總金額：593,343,858元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司與公司之關係：利害關係人7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：場地符合公司營運需求條件前次移轉所有人、前中央社財經 ・ 15 小時前
億豐Q3獲利回溫，前三季每股賺15.83元，11月起降關稅助緩成本壓力
【財訊快報／記者陳浩寧報導】億豐(8464)第三季營收73.2億元，年減6.9%，而在擴大墨西哥廠產能降低關稅衝擊下，毛利率持穩在58.7%，營業利益21.3億元，年減11.2%，然在匯兌利益加持下，單季歸屬母公司稅後淨利達17.1億元，季增48%，但仍年減3.6%，EPS 5.83元，前三季EPS則為15.83元。億豐表示，受惠上半年售價調漲，以美元計算營收年增0.8%，在成本面，積極擴大墨西哥廠，運用《美墨加協定；USMCA》零關稅優勢，提前將半成品窗簾送至美、墨生產基地，降低關稅衝擊，再優化跨國調度，降低成本衝擊，使毛利率落在58.7%，守穩高檔水準。在營業費用方面，因營收減少與匯率基期不利影響，第三季較上季、去年同期均減少；業外則受惠美元轉強，第三季認列新臺幣1.1億元的匯兌利益，對比去年同期1.8億元的匯兌損失，額外挹注獲利。億豐在售價調漲、產品組合優化、成本控制得當下，窗簾本業在前三季利潤年增7.5%；惟業外受美元匯率波動劇烈，EPS降至15.83元。展望第四季，億豐認為，美國窗簾產業景氣預計仍然疲軟，將持續實施擴大市占策略。邀請多批重點客製化窗簾客戶，親訪墨西哥、中國窗簾財訊快報 ・ 16 小時前
《ESG》元太兩岸擴建衝電子紙 雙據點獲LEED黃金級綠建築認證
【時報記者葉時安台北報導】電子紙領導廠E Ink元太(8069)宣布，其位於新竹科學園區的總部大樓與中國大陸揚州廠區FABVI & FABVII「雙子星」大樓，均通過美國綠建築協會(USGBC)認證，獲得LEED v4.1新建築黃金級(Gold)綠建築標章。因應電子紙市場需求持續攀升，元太在既有廠區基礎上積極擴建，公司同步啟動新廠建設規畫台灣與中國大陸廠區共預留近八萬坪基地面積，為現有生產面積的兩倍以上，為未來營運成長作準備，以低碳建築設計為核心，目標全面落實永續營運承諾。 元太科技新竹的總部大樓於民國110年底動工興建，去年底落成啟用，是元太首座獲得LEED認證的廠辦建築，自規畫初期即導入綠建築理念，從基地選址、建築設計到機電系統配置，均以節能減碳、提升資源使用效率為核心目標，並積極響應全球淨零碳排趨勢。 新竹總部大樓結合廠房與辦公空間，在設計與營運上充分展現永續理念。在LEED認證體系多項評比中表現優異，包含「能源與大氣」、「用水效率」、「創新」與「地區重點議題」等類別。 能源與水資源管理方面，大樓透過高效能建築外殼設計、中央冰水循環空調系統與智慧照明控制，並導入能源管理系統(EM時報資訊 ・ 16 小時前
特斯拉喊當AI股 分析師吐槽：現在成果掛零、不敢力推
特斯拉 (TSLA-US) 明確表示，其未來在於人工智能（AI）。但一位分析師表示，很難建議投資者「全力投入」該股票，主要原因是特斯拉還有很多方面需要調整和完善。鉅亨網 ・ 15 小時前
【公告】瑞(示其)電通受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
日 期：2025年11月12日公司名稱：瑞祺電通(6416)主 旨：瑞祺電通受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人：陳衍詳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/12/011.召開法人說明會之日期：114/12/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況等相關資訊。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 15 小時前
【公告】日勝生董事會決議通過對「財團法人日勝文教基金會」捐贈
日 期：2025年11月12日公司名稱：日勝生(2547)主 旨：日勝生董事會決議通過對「財團法人日勝文教基金會」捐贈發言人：陳婷婷說 明：1.事實發生日:114/11/122.捐贈原由:作為本公司對板橋浮洲案社區總體營造用3.捐贈金額:新台幣9,500,000元4.受贈對象:財團法人日勝文教基金會5.與公司關係:該基金會董事長為本公司董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:授權董事長在不超過新台幣950萬元額度內，分次予以捐贈。中央社財經 ・ 14 小時前
〈台幣〉狹幅整理收31.069元 貶值1.7分
〈台幣〉狹幅整理收 31.069 元 貶值 1.7 分鉅亨網 ・ 14 小時前
【公告】同致受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會
日 期：2025年11月12日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會發言人：陳聖儒說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/191.召開法人說明會之日期：114/11/192.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：國泰證券(台北市大安區忠孝東路四段219號5樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法說會，說明本公司114年第3季營運成果5.其他應敘明事項：報名請洽國泰法人部 vani.chen@cathaysec.com.tw完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 16 小時前