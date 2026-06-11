外資今續賣超358億 台股卻演逾千點反攻 網：倒到沒貨了嗎？

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圖：截至證交所

[Newtalk新聞] 台股今（11）日上演「先下殺、後反攻」的戲碼。加權指數早盤一度暴跌逾 1,200 點，最低下探42,006.39 點，但隨著盤中低接的資金進場，展開逾千點的反彈，終場大盤收在43,149.46 點，下跌 76.08 點，留下逾千點的長下影線。

觀察三大法人動向，今日合計賣超 353.91 億元，其中，外資持續站賣方，單日賣超 357.79 億元，為主要的法人賣壓來源；投信則持續對做，買超 127.88 億元，自營商則是合計調節 124 億元。三大法人的成交比重約 49.26%，凸顯今日大盤的交易戰況，仍高度由法人機構主導。

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雖然外資仍維持砍股提款，但相比前幾個交易日動輒 800 至 900 億的賣超規模，今日金額明顯縮減，也引發 PTT 股板網友討論。有人揶揄說：「賣的變少了」、「小兒（外資）倒到沒貨了嗎」、「沒貨可以賣了吼 再賣啊」、「沒力了嗎」、「小兒賣不動了 反攻的號角響起」、「沒殺意」、「有賣比較小力了啦」、「小兒賣不動了 該認錯買回了嗎？」、「小兒追高殺低 笑死人」、「賣不動那五萬見了阿」、「四天賣三千多億指數還在 43,000 多（點）…真的很弱」。

也有網友指出：「不是賣太少 應該是大賣之後認錯又買回來」、「有個概念相同數量的商品 150 元賣一張、130 元買一張」、「小兒開盤應該是 先砍 1,000 億 後面補了 700 億」。

另外，網友也讚賞今日本土法人（投信）跟「第四號法人」（廣大散戶）的表現「大媽（散戶）嘎翻小兒（外資）」、「賣不夠，都被大媽投信買光了」、「大媽又牛逼了」、「投信也太給力了吧」、「這個盤沒崩都是投信在撐」、「說真的 ETF每天都有百億買盤還蠻可怕的」。

不過，觀察台股期貨法人未平倉多空淨額，外資今日再加空 1,219 口，來到63,168 口，對此，有網友表示，「賣這麼小力還加空單」、「今天外資空單不知道哪個機構補上去」。隨著台指期夜盤開盤，目前小漲 350 點，後續成為短線台股止跌甚至反彈訊號，為市場關注焦點。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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