外資估今年NAND價格飆40% 威剛可望迎來AI記憶體超級週期

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

受惠AI推論需求呈爆炸性增長，以及傳統硬碟（HDD）供應短缺，全球NAND Flash市場迎來結構性轉變，企業級 SSD（eSSD）將成為強勁成長動能，預測2026年NAND Flash平均銷售單價（ASP）將出現40%的驚人漲幅，法人看好威剛手中握有的低價庫存效益將全面顯現。

根據外資最新報告，全球記憶體市場正在經歷由AI 驅動的超級週期，首先是企業級SSD（eSSD）需求成長率將從長期平均的10%，增至未來三年的30%以上，因AI伺服器需要大量的NAND Flash進行數據存儲與推論 。

AI伺服器的存儲內容需求量是傳統通用伺服器的3倍以上，由於傳統硬碟（HDD）供應短缺，再加上QLC SSD在效能與能耗上的優勢，資料中心正加速以SSD取代HDD，進一步推升需求。

特定高需求元件的現貨價格，例如512Gb TLC晶圓，已在過去7個月內飆漲5.5倍，雖然合約價反應較慢，預計2026年全年的NAND混合平均售價（ASP）將大幅成長40%，法人認為，威剛庫存管理靈活，持有的低價庫存將轉化為鉅額的庫存跌價回升利益與毛利擴張。

AI PC換機潮啟動，除了伺服器端，客戶端SSD（Client SSD）也迎來轉機，雖然消費性市場面臨成本壓力，但AI PC的出現將推動結構性的容量升級，為了在本地端運行AI模型，PC需要更快的讀寫速度與更大的儲存空間，法人看好將支撐威剛在消費性SSD市場的出貨單價與獲利 。

記憶體大廠如三星、SK海力士將資本支出優先集中在製程轉進，而非產能擴充，加上AI帶動的eSSD需求遠超預期，預計NAND Flash的供應短缺將持續，供不應求將延續至2026年底，法人看好威剛今年營收與獲利有望挑戰歷史新高。

