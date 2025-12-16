外資兩天就提款逾千億！三大法人擴大賣超710億元 台股季線拉警報

台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股16日在AI泡沫疑慮下，由台積電（2330）領跌失守月線，盤中一度重挫511.27點、下探至27,355.67點，台達電（2308）、鴻海（2317）、廣達（2382）、台光電（2383）等電子要角紛紛走弱；所幸，台新新光金（2887）領軍金融類股穩住陣腳，加上低軌衛星、太陽能等剽悍強攻，有效嚇阻空頭持續坐大，終場大盤指數跌點收斂至330.28點、報27,536.66點，驚險守住季線，成交值放大至5,249.54億元，三大法人擴大賣超710.82億元。

統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超595.01億元，兩天就賣超1,084.96億元；投信買超33.43億元；自營商賣超（合計）149.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.99億元、自營商（避險）賣超137.25億元。

盤面上，台積電帶量收低15元、報1,435元，盤中最低曾下探至1,425元，丟失月線、季線則失而復得。人氣王台新新光金盤中翻紅奮起，挾逾43萬張大量、強漲3.62%，剽悍突破20元關卡，收20.05元，帶動富邦金（2881）、國票金（2889）、元大金（2885）、第一金（2892）等聯袂收高，有效止住空頭持續坐大。

統計今日成交值超過百億元個股有5檔，除聯發科（2454）持平外、其餘皆跌。依序為：台積電460.14億元，股價跌1.03%、收1,435元；華邦電（2344）243.45億元，股價跌0.7%、收70.6元；鴻海129.74億元，股價跌1.58%、收218元；聯發科127.62億元，持平收1,420元；創意（3443）105.39億元，股價跌8.18%、收2,020元。

統計今日成交量超過十萬張個股有11檔，其中包含4檔ETF相關個股；股價方面，僅人氣王台新新光金、衛星概念股兆赫（2485），以及元大台灣50反1（00632R）、凱崴（5498）收高，其餘皆跌。依序為：台新新光金431,373張，股價漲3.62%、收20.05元；華邦電345,960張；主動統一台股增長成交223,803張，股價跌2.16%、收15.87元；元大台灣50（0050）成交155,308張，股價跌0.88%、收62.25元；群益台灣精選高息（0056）成交151,386張，股價跌0.05%、收21.64元；力積電（6770）123,486張，股價跌3.29%、收33.8元；兆赫115,179張，股價漲5.11%、收28.8元；大同（2371）111,876張，股價跌0.32%、收31.5元；元大台灣50反1（00632R）成交109,191張，股價漲1.12%、收17.2元；凱崴106,661張，股價漲4.64%、收33.8元；華通（2313）103,365張，股價跌5.16%、收86.3元。

