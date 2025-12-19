外資匯出不回頭！新台幣狂貶逾3角 周線中止連三紅

受到外資連日匯出，新台幣匯率連續兩日窄幅波動，累計本週狂跌3.24角，周線更是中止連三紅。資料照



美股四大指數反彈，台股今（12/19）日收紅、站回月線，但股匯卻有脫鉤態勢，新台幣匯率以小幅升值開出，在外資持續匯出，盤中由紅翻黑，最低觸及31.568元，出口商有零星拋匯，央行在尾盤調節，終場收31.526元、微貶1分，連續兩日呈現窄幅波動，累計本週狂跌3.24角，周線更是中止連三紅，淪為最弱亞幣。

繼美國聯準會（Fed）啟動今年第三次降息，本周主要因雲端服務業者大舉投資AI，卻未反映在營收上，使得投資人對AI疑慮再度升溫，美股連日下挫，台股也拉出連四黑，隨著最新出爐的通膨報告，提振市場對Fed在1月降息的預期，美股止跌回升，台股更是順利反攻月線。

匯銀人士表示，新台幣匯率本週多緊貼台股方向，在外資與投信攜手匯出，使得匯價一路從31.3字頭，一路狂貶至31.5元附近，而今日外資依舊賣超，匯價再度出現震盪，最低觸及31.568元，相較於前幾天單日重貶1角的幅度，明顯出現收斂，不過，交投轉為清淡，總成交值縮至13.685億美元。

近日市場傳出央行考慮放寬出口商每日拋匯規模，匯銀人士指出，目前尚未正式接獲訊息，出口商在31.5元上方動作較明顯，但只要來到31.55元附近，央行就會出手調節，來引導出口商拋匯，不讓貶勢失控，來維持動態穩定。

匯銀人士分析，新台幣匯率近期與國際盤脫鉤，都是跟著台股動向，尤其外資賣超對匯市影響極大，關鍵在於台股是一日行情，還是後續能重返2萬8000點，倘若重啟漲勢吸引外資回補，貶勢才有望暫歇，預期匯價仍在31.2至31.6元之間震盪。另外，市場也觀望耶誕節之前，Fed主席人選是否會揭曉。

