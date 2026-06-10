外資匯出壓境！新台幣貶至31.698元 創近兩個月新低

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台股大跌1478點、外資賣壓出籠，新台幣收31.668元、貶5分，拉出連五黑，創近兩個月新低。廖瑞祥攝



隨著美股疲軟，台股今（6/10）日重挫1,478點，創史上第六大跌點。外資連日提款，新台幣匯率以貶值開出，熱錢持續出走，匯價一路往31.7方向回測，最低觸及31.698元、貶幅近1角，出口商大舉進場拋匯，絲毫不手軟，卻不敵外資的強勁力道，央行先提供流動性調節，午後更是直接拉回，終場收31.668元、貶5分，拉出連五黑，創近兩個月新低，總成交值縮小，仍有近37億美元以上的巨量。

美伊再度爆發衝突，加劇市場對中東戰事停火的擔憂，不過，美國總統川普聲稱，雙方可望在「兩到三天內」達成協議，使得國際油價回落，然而，隨著投資人對AI熱潮的情緒轉為悲觀，半導體與伺服器族群普遍走低，美股遭遇賣壓，三大指數盡墨，美元指數高點盤整。

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受到美股拖累，台股開高走低，加權指數收4萬3,225.54點，重挫1,478點，創史上第六大跌點，外資大舉提款，賣超935.74億元，累計五個交易日賣超達新台幣4,374.45億元。匯銀人士表示，新台幣匯率在本週貶破31.6字頭後，在熱錢持續出走，匯價朝31.7元大關回落，最低觸及31.698元，跌幅8分。

匯銀人士指出，新台幣近來持續回測波段低點，出口商也未有惜售的態度，只要逢低就進場，成為新台幣的另一股支撐力道，同時，央行也不願匯價波動過大，引發市場恐慌，這幾天進場調節較為明顯，形成「二對一」的拉鋸，總成交值再爆出36.99億美元的巨量。

接下來就看美國今晚公布的5月消費者物價指數（CPI），倘若如華爾街預期，CPI月增0.5個百分點，帶動年增率升至4.2%，將是2023年5月以來首次突破4%，一旦通膨預期心理擴大，且就業市場依舊強勁，聯準會（Fed）升息的機率大增，美元進一步走強、新台幣將持續偏弱。

根據央行統計，美元指數微跌0.02%，歐元上揚0.13%，亞幣全面翻黑，韓元下挫0.39%、新台幣跌0.16%，日圓貶0.12%，人民幣和星幣則分別下滑0.09%、0.06%。

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