外資去年賣超台股4744億，卻淨匯入368億美元？金管會統計再度讓人霧煞煞

金管會今（6）日發布外資及陸資投資國內證券情形，去（2025）年一整年，外資（FINI加FIDI及海外基金）及陸資合計賣超國內上市櫃股票達新台幣4744.35億元，為2021年來同期第四大賣超，不過，據金管會發布統計，外資去年全年卻是淨匯入我國368.48億美元，為2021年來同期第二大淨匯入。

新台幣去年底對美元收在31.438元兌1美元，368.48億美元折合新台幣約1兆1584億元，外資賣超台股4744.35億元，卻淨匯入1兆1584億元，今（6）日傍晚例行記者會，媒體問如何解釋？是否與長年來，金管會的外資統計僅反映本金，不包含外資盈餘匯出，以致與一般投資人對「外資匯出入」的直覺感受不同有關？

金管會證期局副局長黃厚銘表示，外資的買賣超或匯出入，其實它的情況相當複雜，因為外資對台股是財務性投資，所以它會依照國內外的總體經濟情勢，還有它的投資策略來進行資產配置。短期也許因為國際政經情勢影響而有調節持股跟匯出入資金的情形，所以只是看短期的時間，比較難去歸納出一個比較具體的原因。

金管會統計，不包含外資盈餘匯出

財金官員則是指出，關於外資匯出入，中央銀行與金管會的統計基礎不同，央行曾在2018年2月5日發布外匯存底時，以附註形式詳細說明，金管會計算外資匯出入時，採用資產面基礎，計算的項目除了外資當月淨匯入的本金，還包括：ECB轉換台股、GDR兌回台股、外資原始股東持股，但是，金管會的外資匯出入統計，並不包括盈餘匯出。

盈餘匯出有兩大塊，一是資本利得，另一是現金股利，隨著外資投資台股金額愈來愈多，獲配的現金股利增加，加上台股大盤指數亮麗，外資從台股賺到可觀的資本利得後匯出台灣，這些重要的外資匯出數字，卻是並不包含在金管會每個月例行發布的外資匯出入統計裡頭。

央行統計符合直觀，卻從未正式公布

外資當月淨匯入的本金，扣掉盈餘匯出的金額，但是不包含ECB轉換台股、GDR兌回台股、外資原始股東持股的外資匯出入統計，前述採用現金流量基礎、符合一般投資人對外資匯出入感受的統計，我國從未正式例行公布，而是在中央銀行每個月發布外匯存底統計時，在媒體詢問下，由央行外匯局的官員口頭念出。

台股已經攻上3萬點了，攸關一般投資人判斷外資匯出入、符合一般人直觀感受的重要外資統計數字，我國還停留在每個月由央行「口頭念出」、一般投資人根本無法從政府部會官網查到的洪荒階段；至於金管會每月例行揭露，一般人輕易可以查到的數字，卻是實際上背離一般人直觀感受甚遠，如果沒有人說明，很容易被錯誤解讀。這等奇特現象，還要縱容它們繼續下去嗎？

