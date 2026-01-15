外資只賣2億！台股跌131點 這檔卻敲近7萬張漲停

財經中心／余國棟報導

台股（15）日開低走弱，加權指數終場下跌131點，收在30,810點，成交量約6,480億元；外資小幅賣超2億元，投信與自營商也加入賣超，使三大法人合計仍賣超86億元，盤面呈現指數回檔的整理格局。（示意圖/ PIXABAY）

台股呈現開低震盪拉回整理的格局，主要乃受到美國主要指數自歷史高點回落，加上台積電法說會即將亮牌，因此，順勢進行壓力測試，市場風險情緒升溫，也影響台股表現。台股（15）日開低走弱，加權指數終場下跌131點，收在30,810點，成交量約6,480億元；外資小幅賣超2億元，投信與自營商也加入賣超，使三大法人合計仍賣超86億元，盤面呈現指數回檔的整理格局。

從外資賣超名單來看，第一名為友達（2409），單日遭外資賣超約29,335張，股價收在15.25元，小漲0.10元、漲幅0.66%。雖然股價守穩，但面板產業基本面雜音仍多，成為外資調節重點。第二名為東元（1504），賣超約24,770張，股價重挫至85.8元，大跌4.7元、跌幅達5.19%，為跌幅較重個股之一。第三名是宏碁（2353），遭外資賣超約13,746張，股價收在27.10元，下跌0.45元、跌幅1.63%，在全球PC需求復甦力道仍偏溫和下，外資持續調節部位。第四名為緯創（3231），賣超約11,072張，股價收143.5元，下跌2.5元、跌幅1.71%，AI題材仍在，但短線震盪加劇。第五名則是大同（2371），遭賣超約10,430張，股價收37.90元，逆勢上漲0.35元、漲幅0.93%。

反觀外資買超前五名，資金明顯轉向原物料、金融與大型權值股。買超第一名為華新（1605），外資大買約81,349張，股價強漲至44.30元，勁揚3.40元、漲幅高達8.31%，成為盤面強勢股之一。第二名是南亞（1303），買超約69,561張，股價收69.7元，大漲6.3元漲停。第三名為台新新光金（2887），獲外資買超約49,130張，股價收21.60元，上漲0.35元、漲幅1.65%，金融股在利差與整併題材下吸引資金回流。第四名為聯電（2303），買超約36,740張，股價收54.7元，上漲0.7元、漲幅1.30%，被視為相對穩健的防禦型電子權值股。第五名則是台塑（1301），外資買超約36,419張，股價收42.60元，上漲1.55元、漲幅3.78%，同樣受惠原物料族群轉強。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股在震盪拉回的過程中，不僅指數仍是穩穩地守在於10日線及月線之上，且整體量價結構的配合仍是相當地漂亮，加上受惠於AI需求強力催動，上市櫃公司營運及獲利可望持續大成長，台美關稅談判傳佳音，有望降至「15%且不疊加」，預計最快可望於本月底或農曆年前宣布，以及資金行情效應持續延燒、內外資法人與大戶力挺偏多不變下，台股仍可望維持「震盪驚驚漲」的格局不變，年前先看31K，年後再續戰32K、33K、甚至35K，因此，短線若有震盪，拉回乃是讓你上車的機會。

