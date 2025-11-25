外資喊到7字頭！ 股王信驊盤中飆6840元新高價

外資上修目標價，信驊股價噴出，一度飆到6840元的歷史新高價。

股王信驊昨天法說會對後市釋出樂觀訊息，帶動各大外資紛紛調高目標價到7000元以上，亞系外資甚至上修到7600元。受到這項消息激勵，信驊股價今天（25日）早盤大漲6.8%，一度觸及6840元創下歷史新高價，不過獲利回吐賣壓湧現，漲幅逐漸收斂。

信驊董事長林明鴻昨天在業績發表會上指出，公司在第四季取得更多供貨，帶動整體營運可望優於第三季，全年逐季向上。而無論一般性伺服器或AI伺服器，2025年都有望呈現雙位數年增，即便BT載板供應量仍是觀察變數，但整體2026年將優於今年，訂單能見度也看到明年第二季。

廣告 廣告

因為信驊今年前三季賺超過7個股本，昨天又釋出樂觀展望，顯示出貨比預期更好，2家美系外資、1家亞系外資看好信驊明年第1季表現，紛紛喊出7200元、7300元與7600元的目標價，信驊因此持續走升。

信驊今天以大漲320元的6725元開出，早盤大漲435元、來到6840元的歷史新高價，不過獲利回吐賣壓湧現，信驊漲勢大幅收斂，到台北時間下午1點15分，信驊只小漲15元，成為6420元，漲幅0.23%。

◆本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。