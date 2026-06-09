外資喊台股上看5萬1！AI算力需求爆發 IC設計、記憶體受惠
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【記者呂承哲／台北報導】台新投信表示，AI需求持續熱絡，帶動台股企業獲利展望持續上修。分析師預估，2026年台股企業獲利年增率可達40%，2027年仍有25%成長，其中AI供應鏈2026年獲利年增率更上看52%。在AI產業趨勢帶動下，高盛近期也將台股評等上調至「加碼」，並將目標指數調升至51000點，看好台股中長線表現。
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台新投信指出，AI已成為目前最明確的產業主軸，隨著大型語言模型快速普及，算力需求持續攀升。以ChatGPT為例，使用人數已由2023年的1億人成長至目前約8億人，開發者數量也由200萬人成長至400萬人，API運算規模大幅增加，顯示AI滲透率正快速提升。
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研究團隊表示，高盛預估全球AI算力需求未來將以每年約400%的速度成長，將為IC設計與記憶體產業帶來龐大商機。受惠於AI伺服器、高效能運算及邊緣AI發展，相關供應鏈未來幾年仍具高度成長潛力。
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針對近期美股震盪，台新投信認為，主要受到就業數據優於預期及通膨升溫影響，市場擔憂升息機率提高，加上股市短線漲多後出現修正所致，並非基本面轉弱。從今年COMPUTEX展會趨勢來看，AI產業已從單純的AI伺服器競賽，進一步擴展至電力、散熱、網通、機器人、邊緣AI及實體AI等完整生態系，需求基礎更為扎實。
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台新投信認為，隨著AI應用持續擴大，IC設計及記憶體產業成長動能無虞，投資人可把握市場拉回時機，分批布局相關ETF，掌握AI長線成長商機。
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川普也意外！標普500創新高 美股逆勢改寫歷史
圖／本報資料庫商傳媒｜方承業／綜合外電報導美國股市近期持續走強，標普500指數再度刷新歷史新高，道瓊工業指數也逼近5萬點整數關卡。值得注意的是，即使全球仍面臨地緣政治衝突、能源價格波動與通膨壓力等挑戰，美股依然展現強勁韌性，甚至連美國總統川普（Donald Trump）本人都坦言，市場表現超出原先預期。根據《Moneywise》報導，川普近日受訪時表示，原本認為市場將因國際局勢不確定性出現大幅修正，甚至可能下跌20%以上，但實際情況卻完全相反。川普指出：「我一直在看股市表現，現在的數字甚至比剛上任時還高。我原本以為市場會下跌20%，甚至更多，即使幾週前出現回檔時，我仍認為跌幅可能擴大。」市場數據顯示，標普500指數自2月下旬以來持續攀升，近期站上歷史高點，道瓊工業指數則逼近50,000點心理關卡，反映投資人對美國經濟與企業獲利前景仍保持相當信心。除了股市表現優於預期之外，能源市場的發展同樣令川普感到意外。今年以來，受到中東局勢升溫與全球能源供應不確定性影響，國際油價一度大幅攀升。北海布蘭特原油價格曾從每桶70多美元一路上漲至接近120美元高點，其後雖有所回落，但目前仍維持在相對高檔區間
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
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手握訂單排到3年後！5大科技巨頭都找「這大廠」 首季獲利狂飆5倍
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訂單能見度明確＋營收亮眼！「老牌散熱廠」衝漲停奪強勢股王 「這2檔」股價連7噴進榜
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台股崩跌後大反轉？不只南亞科 達人揭「跌停彈起」訊號：這檔也值得盯
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空頭大屠殺！「這檔金融股」遭外資狠砍10萬張 74萬股民秒變韭菜
台股昨（8）日遭遇猛烈空頭襲擊，終場加權指數大跌1568.16點，跌幅高達3.48%，收在43502.78點。其中，金融股族群成為外資屠殺對象，擁有74萬股東的凱基金（2883）遭血洗，一口氣砍逾10萬張，股價終場下跌3.08%，收26.75元，成交量逾27萬張。
「PC硬體大廠」已見明年訂單！董座直言股價委屈 今年前5月營收首破2000億
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導國內電腦硬體大廠技嘉（2376）今（９）日舉辦股東會，董事長葉培城表示，AI基建需求依然強勁，目前訂單能見度已經看到2027...