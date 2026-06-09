外資喊台股上看5萬1！AI算力需求爆發 IC設計、記憶體受惠

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【記者呂承哲／台北報導】台新投信表示，AI需求持續熱絡，帶動台股企業獲利展望持續上修。分析師預估，2026年台股企業獲利年增率可達40%，2027年仍有25%成長，其中AI供應鏈2026年獲利年增率更上看52%。在AI產業趨勢帶動下，高盛近期也將台股評等上調至「加碼」，並將目標指數調升至51000點，看好台股中長線表現。





台新投信指出，AI已成為目前最明確的產業主軸，隨著大型語言模型快速普及，算力需求持續攀升。以ChatGPT為例，使用人數已由2023年的1億人成長至目前約8億人，開發者數量也由200萬人成長至400萬人，API運算規模大幅增加，顯示AI滲透率正快速提升。

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研究團隊表示，高盛預估全球AI算力需求未來將以每年約400%的速度成長，將為IC設計與記憶體產業帶來龐大商機。受惠於AI伺服器、高效能運算及邊緣AI發展，相關供應鏈未來幾年仍具高度成長潛力。





針對近期美股震盪，台新投信認為，主要受到就業數據優於預期及通膨升溫影響，市場擔憂升息機率提高，加上股市短線漲多後出現修正所致，並非基本面轉弱。從今年COMPUTEX展會趨勢來看，AI產業已從單純的AI伺服器競賽，進一步擴展至電力、散熱、網通、機器人、邊緣AI及實體AI等完整生態系，需求基礎更為扎實。





台新投信認為，隨著AI應用持續擴大，IC設計及記憶體產業成長動能無虞，投資人可把握市場拉回時機，分批布局相關ETF，掌握AI長線成長商機。





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