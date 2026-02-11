外資喊進股王信驊12345元天價！ 櫃買中心：系統到位準備好迎接首檔萬元個股了

台股股王信驊看好下半年逐季走揚。陳俐妏攝



台股衝鋒，股王信驊(5274)萬元腳步近了！繼先前外資將股王信驊目標價調高至12000元後，外資啟動調升朝，美系外資最新出爐的報告中，將信驊目標價由原先預估的9999元一口氣調高至12345元，重申「加碼」評等。對於台股史上有創出現首檔萬元個股，櫃買中心表示，交易系統沒有問題，已準備好迎接萬元股王降臨。

美系外資表示，看好雲端半導體受惠出貨量和毛利率成長將帶來進一步上漲空間，預計2026年全球雲端資本支出將年增57%，預估雲端半導體將持續受惠於CPU、GPU和ASIC伺服器的成長，強勁的需求可望提升毛利率。

廣告 廣告

美系外資指出，信驊可定義為雲端半導體公司，受惠於CPU、GPU和ASIC的需求。預估在更優化的產品組合和供應限制推動下，毛利潤率將進一步提升。信驊有望在CSP和企業客戶中超越競爭對手，贏得市占率。美系外資預估2026年每股盈餘成長率77%，重申加碼評等，目標價調高至12345元。

櫃買中心表示，交易系統和券商的系統都已就位，因此如果單一個股達到萬元價位，後台系統都不會有問題。

更多太報報導

快訊／MSCI季調出爐！標準股新增鴻勁剔正新4檔、記憶體股均無入列

聯發科2027年生活圈好威! 新竹台北通勤高鐵班次縮短助攻

分析/IC拳王聯發科能彎道超車？ 攜Google大神、AI霸主輝達同行 拚第四次華麗轉身