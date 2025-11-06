外資回流與政策寬鬆 日股成全球資金關注焦點

【記者柯安聰台北報導】2025年下半年，日本經濟展現出穩健復甦的步伐。隨著高市早苗上任後推動的「高市經濟學（Sanaenomics）」持續落地，不確定性陰霾掃除。預計高市政府透過補充預算與擴張性財政政策刺激內需，企業投資與薪資成長雙雙上升，製造業與服務業景氣同步擴張。



根據 Bloomberg 預測，日本自2025年第4季起有望連續5季維持正成長，顯示經濟擴張步調穩健。其中，企業投資與出口表現最亮眼，投資動能預估未來可達1.5%，出口增幅約2%，反映日圓偏弱與外需回溫的助力；消費與政府支出則持續穩定貢獻，展現「內外並進」的良性循環。Bloomberg 亦指出，企業營收預估自7月底以來轉為正成長，顯示改革成果逐漸顯現；外資回流與政策寬鬆並進，使日本再次成為全球資金關注焦點。



在利率環境趨於穩定的背景下，日企美元債市場的投資價值逐漸受到關注。聯邦投信指出，日本企業美元債（日企美元債）具備「防禦性佳、收益提升、與其他資產相關度低」的特質。根據Bloomberg截至2025年10月資料顯示，日企美元債投組平均票面利率達5~6%、到期殖利率4~5%，較同期限美國投資等級公司債高出約50~60個基點，整體信評維持在A- / BBB+水準。投組平均存續期間約4.5年，具中短期配置優勢。聯邦投信表示，投資等級日企美元債利率走勢大多跟隨美債，展現Low Beta特性，波動度低於其他亞洲企業債。值得注意的是，今年以來日企美元債殖利率降幅大於美國公司債指數，隱含價格表現更佳，反映市場對日本企業信用體質的肯定。隨著日本大型企業積極拓展海外業務與財務結構改善，美元債成為全球機構投資人追求穩定現金流的重要配置標的。



在此基礎上，聯邦投信推出的「聯邦日本收益成長多重資產基金」於11月3日至11月7日募集，以多元資產策略掌握日本市場的長期成長潛力。基金以「股、債、REITs三軸配置」為核心，結合日本股票成長動能、日企美元債穩定息收來源，同時納入攻守兼備的日本REITs，追求固定收益與資本增值並重。聯邦投信表示，基金核心選債以投資等級為主，兼顧信用風險與利率風險平衡；股票部位則聚焦日本產業趨勢龍頭產業，搭配日本REITs的資金輪動契機，有助平滑整體報酬波動。隨著日本經濟改革深化與資本市場國際化加速，該基金可望成為投資人參與日本經濟復甦、捕捉收益與成長的全方位選擇。聯邦投信強調，面對全球利率轉折與資金重新配置潮，日企美元債結合成長潛力強勁的日本股市與REITs，將是2026年前投資組合中不可或缺的新焦點。（自立電子報2025/11/6）