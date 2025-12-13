外資回補買超百億！ 金融指創高「這3檔」改寫新天價

台股金融類指數12日收在2335.22點，創下歷史新高。（圖／李蕙璇攝）

台股12日電子權值股漲跌互見，金融股掀起補漲熱潮，外資回頭帶動金融類股指數12日收在2335.22點，創下歷史新高，上漲 1.21%。多檔大型高股息ETF換股納入金控股，在買盤追捧下，富邦金（2881）、中信金（2891）、永豐金（2890）均改寫掛牌以來的新天價。

台股大盤終場上漲173.27點，以28198.02點作收，全周上漲217.13點。外資回頭買超166.23億元，其中大舉敲進華邦電（2344）9.1萬張、力積電（6770）6.8萬張，同時也敲進多檔金融股。三大法人同站買方，外資買超166.23億元，投信買超14.77億元，自營商買超74.21億元，三大法人合計買超255.22億元。

金控股王富邦金12日股價一度衝上97.2元，終場上漲1.79％，收至96.8元，12月以來累計漲逾5%。外資連9買，累計敲進近5.3萬張；中信金勁揚3.22%，收在46.5元，外資連4買，單日狂敲1.7萬張，累計買超近 3.9 萬張；永豐金小漲0.72％，收在27.6元，同創上市以來新高，外資單日買入1.4萬張。

13家上市金控11月自結獲利全數出爐，稅後純益合計為590.87億元，前11月累計稅後純益達5604.93億元。累計獲利與每股獲利王仍為富邦金，值得注意的是，中信金、玉山金（2884）、永豐金、第一金（2892）、華南金（2880）及合庫金（5880）均已賺贏去年一整年。

另外觀察高股息ETF持股，群益台灣精選高息（00919）前三大持股分別為國泰金、中信金、富邦金，且權重皆逾1成，金融股相關占比約4成；國泰永續高股息（00878）合計占比維持3成；元大高股息（0056）本月將進行換股，新增納入玉山金。

