外資圈奧斯卡揭曉！劉揚偉奪亞洲區最佳CEO第一名 鴻海橫掃七大獎
有外資圈奧斯卡之稱的《Extel》公布2026年度「亞洲最佳管理團隊」評選結果，鴻海宣布不僅連續擠入亞洲區（不含日本）「最受尊崇企業」榜單且排名提升，更一舉獲得「最佳CEO」與「最佳CFO」第一名，以及董事會、投資人關係團隊、投資人關係專業人員、投資人關係服務、ESG等七項大獎。
今年《Extel》共邀請超過4,700位買方基金經理人及838位賣方分析師參與調查，為全球資本市場最具代表性的評比之一，參與評鑑企業數量更由去年的1,600家大幅增加至今年的2,500家。
鴻海表示，身兼集團CEO的董事長劉揚偉領導能力獲得Extel肯定，集團財務長黃德才則憑藉財務紀律與資金配置能力，在AI需求快速擴張及資本支出上升的同時，依然維持穩健財務體質，投資人同時也肯定鴻海在投資人溝通上的即時性與透明度。
鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海始終秉持「說到做到、好還要更好」的精神，精進公司治理、營運績效與投資人溝通，能再次獲得國際市場高度肯定，除了感謝全球投資人的支持，更重要的是有一支優秀且具執行力的團隊共同努力，未來，鴻海也將朝向全方位世界級一流企業的目標邁進，讓世界看見台灣企業的實力。
鴻海科技集團財務長黃德才表示，隨著AI業務快速成長，集團在佈局全球、擴張產能及關鍵技術投資上的資金需求持續提升，對財務管理與資本配置能力要求更高，集團針對短、中、長期資金需求皆已提前規劃，掌握全球總體經濟環境與資金成本變化、靈活運用多元籌資工具，在高效支援全球營運與業務擴張的同時，始終以維持 S&P 國際級信用評等與嚴𧫴的財務紀律為核心，確保財務結構的韌性與充足的流動性。
另外，鴻海表示，鴻海投資人關係部門資深經理方文妍已連續三年獲得最佳投資人關係專業人員。
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