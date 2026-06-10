外資大砍917億要崩了？ 專家喊免驚：重點在流向





台股歷經重挫後隔日便狂飆1201點站回4萬4千點。但盤後外資卻驚人暴砍917億元，引發市場恐慌。分析師楊雲翔發文直言，關鍵在於產業趨勢與資金流向，更點名一檔被低估的PA功率放大器概念股，正迎來多頭爆發期。

台股狂飆千點外資反手爆砍

台股歷經前一交易日重挫後，昨（9）日在權值股反彈帶動下大漲1201點，收在44704點，重新站回4萬4千點大關。但盤後公布的三大法人買賣超數據卻讓不少投資人大感意外，外資及陸資竟爆砍917億元。很多人看到外資大賣超，第一個反應就是：「是不是要崩了？」分析師楊雲翔表示，關鍵其實不在指數，而在資金流向！如果放在過去成交量只有2、3千億元的年代，確實影響很大。但現在市場日成交量已經來到1.2兆元以上，甚至有機會挑戰1.5兆元，917億元的賣超相對於整體市場資金規模來看，影響力其實已經不像過去那麼絕對。

資金持續聚焦高成長族群

近期盤面最強勢的族群，仍然集中在電子零組件、被動元件、功率元件與工控相關族群。許多個股已經陸續創下波段新高，顯示資金仍持續往成長性產業集中。過去一段時間，PA三雄全新、穩懋、宏捷科股價在經過整理後開始重新轉強，部分個股甚至從季線附近直接發動攻勢，代表買盤相當積極。

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其中宏捷科就是一檔相對低估的PA概念股，從獲利角度來看，今年與明年的EPS預估與同業差距不大，但股價位階卻明顯落後，市場評價仍有追趕空間。它的成長動能不只是來自手機市場，而是切入多個高成長領域。特別是在VCSEL技術領域，未來可應用於3D感測、高速光纖通訊以及自駕車感測系統，隨著AI、光通訊與智慧交通發展，市場需求有機會持續放大。

從宏捷科技術面來看，目前仍維持明顯的上升軌道，只要回測軌道下緣都能看到買盤承接，顯示多頭結構仍相當完整。楊雲翔認為：「真正決定股價的，不是一天的買賣超數字，而是產業趨勢、獲利成長與資金是否持續進駐。當資金還在成長產業裡輪動，行情就不容易輕易結束。」

（封面示意圖／AI生成）

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