外資大賣台股原因找到了？匯豐高層揭基金含淚大砍台積電、聯發科難處

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亞洲股市連日重挫，台股11日早盤一度重挫逾1200點，終場加權指數收在4萬3149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18%。據路透社等外媒報導，由於科技巨頭在投資組合中的占比不斷攀升，已超過部分基金的風險管理與法規限制，許多主動型基金被迫減持相關持股。儘管台積電、三星與聯發科等科技股今年股價分別大漲52%、159%及184%，基金仍不得不含淚賣出。匯豐銀行亞太區股票策略主管范德林德指出，當這些股票持續跑贏大盤時，基金將越來越難增持，進一步加劇被迫賣出的循環。

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權值股台積電11日除息6元，僅24秒就完成填息，填息後狹幅震盪，終場收平盤2250元，聯發科守住4000元大關，終場收4085元，跌幅約1.68%。

據路透社報導，不少主動型基金因科技巨頭在投資組合中的占比持續攀升，已觸及部分基金的風險管理與法規限制，導致這些基金即使面對台積電、三星、聯發科等表現優異的科技股，仍不得不減持。

企業基本面越強勁、股價漲幅越大，主動型基金反而越需要降低持股比重。據路透社報導，木星資產管理公司亞洲股票收益投資經理山姆．康拉德指出，儘管台積電、三星與聯發科今年股價分別大漲52%、159%及184%，基金仍不得不賣出這些表現最亮眼的個股，以維持投資組合的分散性。原本應因優異績效而獲得更多資金配置的企業，卻因集中風險限制遭遇持續賣壓，這無疑壓縮了主動型基金超越大盤的空間。

匯豐銀行亞太區股票策略主管范德林德分析，當這些高績效股票持續跑贏大盤時，基金將越來越難以增持，進一步加劇了被迫賣出的循環。即使相關企業的獲利能力與產業前景依然強勁，基金經理人仍可能基於風險控管需求而持續降低持股。



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