外資大逃殺！台幣重貶1.22角 台股跌439點

台北股市2日開低走低，收盤大跌439.72點，收在31624.03點，跌幅1.37%，成交金額新台幣7404億元。

記者陳建興∕台北報導

美股走跌，衝擊台股二日開低震盪走低，持續回檔修正，台積電盤中跌三十元，大盤最低達三萬一千三百五十九點九五點，下跌七百零三點八點，隨後跌勢收斂，終場下跌四百三十九點七二點、跌幅百分之一點三七，收在三萬一千六百二十四點零三點，力守月線之上，成交值七千四百零四億元。

自營商賣超一百零四點九八億元，投信買超五十點八億元，外資及陸資賣超四百八十一點一八億元，三大法人合計賣超五百三十五點三六億元。

權值股台積電收在一千七百六十五元，跌十元，跌幅百分之零點五六；鴻海收二百一十四點五元，下挫六元，跌幅百分之二點七二；台達電收一千一百七十五元，跌四十五元，跌幅百分之三點六九。

記憶體廠華邦電收一百一十六元，南亞科收二百九十四元，雙雙以跌停價作收。

散熱族群奇鋐逆勢上揚，收一千四百九十元，漲三十元，漲幅百分之二點零五；雙鴻收九百三十八元，上揚二十八元，漲幅百分之三點零八。

匯市方面，外資大逃殺，股匯市應聲重挫，出口商也蜂擁而出拋匯，儘管央行強力防守，讓貶勢不至於失速，新台幣兌美元收盤收三十一點五九元，仍重貶一點二二角，土洋大戰下，台北及元太外匯市場總成交金額爆出三十二點五二五億美元巨量，為近九個月最大量。

匯銀人士指出，外資連兩天累計賣超近千億元，在匯市更是瘋狂匯出，成為新台幣匯價重挫的關鍵；消息面多空交雜的情況下，新台幣交易區間可能擴大至三十一點四元至三十一點七元之間，震盪加劇。