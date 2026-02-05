外資大逃殺！新台幣爆量收31.648元 盤中貶逾1角 央行罕見表態進場阻貶

新台幣收31.648元、貶7.1分，拉出連二黑，創下半個月來新低。廖瑞祥攝



隨著財報陸續出爐，投資人憂心AI相關類股估值過高，主要美股收黑，台股大跌近500點，熱錢大舉出走，新台幣匯率持續下挫，今（2/5）日再以31.6字頭開出，由於外資匯出力道強勁，盤中貶幅逾1角，最低觸及31.688元，朝31.7元整數關卡回落，出口商進場拋匯，央行也因波動過大，在收盤前進場調節，終場收31.648元、貶7.1分，拉出連二黑，創下半個月來新低，總成交值爆出29.71億美元。

隨著美股科技股公布財報，超微半導體公司（AMD）公布季度營收預期令投資人失望，並暗示其在與人工智慧巨頭輝達的競爭中舉步維艱，AMD和輝達股價雙雙下跌3.41%，引發市場對AI相關類股估值過高的疑慮，美股三大指數收黑，美元指數反彈至97.8附近，亞幣全面走弱。

台股今日開低走低，指數大跌488.54點，失守3萬2000點，三大法人合計賣超903.8億元，光是外資就賣超726.94億元。央行外匯局局長蔡烱民表示，由於外資在股市賣超逾700億元，成為新台幣貶值主要因素，且近期外資在股市的買賣超規模，與匯市進出規模一致。

蔡烱民也罕見地說，央行通常不會針對單日盤勢發表看法，由於今日盤中新台幣波動幅度相對較大，供需趨於單向，央行確實有所調節，進場拋匯阻貶。

匯銀人士表示，下周即將封關，外資獲利了結、明顯匯出，匯價盤中觸及31.688元，儘管有出口商進場拋匯，但與外資力道難以抗衡，央行近期緊盯盤勢，尾盤加大防守，收在31.65元，就看資金是否持續出走，新台幣難脫偏貶格局。

根據央行統計，美元指數上升0.31%、歐元貶0.28%，亞幣全面翻弱，韓元持續重貶0.92％，日圓也大跌0.43％，星幣跌0.25％、新台幣貶0.22％，僅人民幣小貶0.05％。

