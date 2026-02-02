外資大逃殺 股匯雙挫新台幣爆量重貶1.22角

（中央社記者潘姿羽台北2日電）外資大逃殺，股匯市應聲重挫，儘管央行強力防守，出口商也蜂擁而出拋匯，讓貶勢不至於失速，新台幣兌美元今天收盤收31.59元，仍重貶1.22角，土洋大戰下，台北及元太外匯市場總成交金額爆出32.525億美元巨量，為近9個月最大量。

美國總統川普提名聯邦準備理事會前官員華許（Kevin Warsh）出任下任聯準會主席，市場認為華許對美元與通膨持鷹派立場，美元展開絕地大反攻，美股也收低，令股匯市殺聲隆隆。

台股今天持續回檔修正，台積電今天盤中跌30元，台股最低達31359.95點，下跌703.8點，隨後跌勢收斂，收盤跌439.72點，力守月線31393點之上。

值得注意的是，今天外資大砍台股新台幣481.18億元，連續2個交易日提款近千億元。

美元強彈加上熱錢大舉出走，新台幣兌美元今天以31.52元開盤後，貶勢旋即擴大，最低觸及31.673元，但午後跌幅收斂，終場收在31.59元，為近半個月新低。

外匯交易員直言，外資連兩天累計賣超近千億元，在匯市更是瘋狂匯出，成為新台幣匯價重挫的關鍵，要不是央行強力防守，恐怕已經貶至31.7元，不過出口商午後大舉進場拋匯，上演「土洋大戰」，貶勢得以踩煞車，匯市也因此爆出巨量。

外匯交易員分析，市場如何看待華許出線，以及金融市場的劇烈波動，都需要時間消化，短線先關注台股是否止跌、外資有無回頭跡象，以及本週美國非農數據變化；消息面多空交雜的情況下，新台幣交易區間可能擴大至31.4元至31.7元之間，震盪加劇。（編輯：楊蘭軒）1150202