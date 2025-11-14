外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 但竟買超這檔封測股2.7萬張

台股14日收在27,397.5點，重挫506.06點，三大法人全數賣超，外資出現大逃殺，狂賣超603.99億元。

統計外資單日買賣超個股，賣超元大台灣50（0050）高達11萬8,082張最多，其次是賣超鴻海（2317）41,366張；不過，外資竟買超南茂（8150）27,936張。

美股13日重挫、台股14日台積電（2330）領跌下，鴻海、台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等電子權值股也都下跌，指數開低走低，收在27,397.5點，直逼前低27,373.05點，重挫506.06點。

廣告 廣告

三大法人同步賣超，合計賣超838.4億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超603.99億元，投信賣超46.02億元；自營商賣超（合計）188.39億元，其中自營商（自行買賣）賣超36.62億元、自營商（避險）賣超151.77億元。

統計外資賣超前十名個股中，元大台灣50高居外資賣超冠軍，其次是賣超鴻海41,366張。另外，台積電收1,430元，下跌30元，跌幅2.05%，外資則是賣超17,020張，東元（1504）也遭外資賣超31,333張；不過，外資買超南茂27,936張，高居買超個股冠軍。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在美股AI龍頭股價回檔的壓力下，台股科技股也面臨修正，雖然市場現在出現AI企業估值面過高的雜音，但從各項數據檢視，企業獲利成長力道仍強，且AI需求方興未艾，包括企業對於AI投資上升但並沒有達到過去泡沫高峰，企業獲利也具有持續性未出現轉折下滑，更重要的是，已見到2026年美股企業獲利成長開始擴散至各產業的趨勢，而非僅集中在大型科技龍頭股。

不過近期台股AI族群可能持續受美股影響，加上融資餘額已超過3,100億元，郭明玉認為，14日指數跌破月線且呈現長黑K，短線震盪機率加大，資金往非AI與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後有望再伺機挑戰高點。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，展望台股整體獲利表現無虞，且全球AI投資熱潮並未過熱，反而為全球生產力升級鋪路，看好現金流充沛、結構性算力需求成長，及大型CSP業者持續上修資本支出，有助推升台股企業盈餘展望上修，預期短期技術性修正空間應有限，逢指數拉回反而是值得進場加碼布局的時機，建議挑選具競爭優勢之產業或個股，並以AI相關科技股為首要配置，或可將台股作為主要核心配置資產，透過定期定額搭配單筆逢低加碼，掌握台股後市受惠於AI浪潮的漲升趨勢。

【看原文連結】

更多udn報導

傳統市場防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」

宜蘭人家家戶戶都有船？ 在地人曝背後原因

水管堵塞別再倒醋和小蘇打？水電師傅揭真相

車身貼1貼紙可免費領飲料 車主：傳說是真的