外資對德投資翻倍 智庫：川普關稅反凸顯德國優勢

（中央社記者林尚縈柏林28日專電）德國經濟研究所（IW）最新分析指出，2025年外國企業對德直接投資大幅攀升，金額不僅年增翻倍，更是多年來首度出現資金淨流入。智庫認為，美國總統川普推動對等關稅震撼全球經貿，反凸顯德國法規穩定與政策可預測性優勢。

德國經濟研究所根據德國聯邦銀行（Bundesbank）數據推估，外資2025年在德國的直接投資金額達約960億歐元（約新台幣3兆5500億元），遠高於2024年的430億歐元，增幅超過一倍。

與此同時，德國企業2025年對外投資約860億歐元，低於長期平均水準。兩相比較，德國去年出現約100億歐元的外國直接投資淨流入。若排除疫情初期的特殊情況，這是自2003年以來首次出現外國直接投資淨流入。

德國經濟研究所國際經濟政策專家馬蒂斯（Jürgen Matthes）指出，在「一個日益不確定的世界裡，可預測性比以往任何時候都更重要」。

馬蒂斯表示，川普反覆無常、以關稅作為政治施壓工具，不僅傷害貿易夥伴，也對美國自身經濟不利；相較之下，「法律確定性與可預測性，正成為德國在全球競爭中的優勢」。此外，德國深厚的科學研究實力，也有助提升投資意願。

德國聯邦外貿與投資署（GTAI）總經理布勞內（Julia Braune）也對此表示認同。她透過新聞稿指出，德國與歐盟透過單一市場，為國際投資者提供通往約4.5億消費者的無障礙通道。

布勞內說，相較於保護主義市場環境，歐盟的自由貿易有助建立更有效率的供應鏈，統一的法規標準也能降低企業營運成本；成員國之間緊密的經濟整合，進一步創造有利於規模經濟與成長潛力的投資環境。

然而美國關稅政策也在去年對德國經濟帶來打擊，根據慕尼黑依佛經濟研究所（Ifo institute）估算，川普對等關稅使2025年德國經濟成長率下滑約0.3個百分點，其中汽車與機械設備製造業首當其衝。

美國關稅政策的不確定性，也讓德國企業在美投資轉趨保守，福斯集團執行長布魯姆（Oliver Blume）日前接受商報（Handelsblatt）訪問時透露，集團原本計畫在美國設立奧迪（Audi）新廠，但在現行關稅負擔下，大型新增投資「難以融資」，除非相關成本壓力獲得緩解並出現更可預測的政策環境。（編輯：韋樞）1150128