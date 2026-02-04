外資巨頭來了！法國巴黎銀行獲准進駐亞資 搶攻富豪商機

財經中心／師瑞德報導

金管會今（4）日宣布同意法國巴黎銀行在台分行進駐「高雄資產管理專區」試辦業務，試辦期至2026年6月30日止。這是繼該行去年取得高資產業務資格後的又一佈局，將提供保險融資、Lombard Lending及家族辦公室等高端服務。截至目前，已有19家銀行獲准進駐高雄專區，顯示南部高端財管聚落已然成形。（圖／翻攝自法國巴黎銀行網站）

台灣推動「亞洲資產管理中心」的計畫再傳捷報！金融監督管理委員會（金管會）今（4）日宣布，同意法國巴黎銀行在臺分行（以下簡稱法巴銀行）進駐「高雄資產管理專區」進行業務試辦。這是繼該行於2025年6月取得高資產客戶財管業務（財管2.0）執照後，進一步深耕台灣高端理財市場的重要布局。試辦期間將自開辦日起至2026年（民國115年）6月30日止，顯示外資銀行對於台灣南部財管市場潛力的高度重視。

廣告 廣告

鎖定頂級富豪 導入Lombard Lending與保費融資

法巴銀行此次申請進駐高雄專區，瞄準的是金字塔頂端的財富管理需求。根據金管會資料，法巴銀獲准試辦的業務類型相當多元，涵蓋了「保險融資」、「Lombard Lending（有價證券質借融資）」、「自行質借」以及「家族辦公室」等高端項目。

分析師指出，Lombard Lending與保費融資是國際私人銀行常見的槓桿操作工具，能讓高資產客戶在不賣出資產的前提下取得流動性，進行更靈活的資產配置。法巴銀行將國際級的私銀服務導入高雄專區，不僅能滿足南部傳產家族企業對於家族辦公室的傳承需求，也為當地的金融服務深度注入活水。

第19家銀行入列 高雄財管聚落成形

金管會表示，加計本次核准的法巴銀行，迄今已同意多達19家銀行進駐高雄資產管理專區。這些進駐銀行的試辦項目高度集中在授信業務（含自行質借、保險融資及Lombard Lending）、家族辦公室及跨境金融服務，顯示高雄專區已逐漸發展成為具備特色的高端理財聚落。

隨著進駐家數增加，「土洋大戰」的態勢也日益明顯。除了本土公股與民營銀行積極卡位，外商銀行的加入更證明了該專區的國際吸引力。金管會強調，將持續秉持「風險控管與業務創新並重」的原則，定期檢視試辦成果，並研議下一階段的推動策略，期望將餅做大。

嚴控風險 金管會要求專人督導

在鼓勵業務創新的同時，監理機關也未放鬆對風險的把關。金管會指出，已要求法巴銀行針對高雄專區營運據點的管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等面向，提出具體的規劃。特別是在落實顧客權益保護與申訴處理機制上，必須確保試辦期間符合法令並穩健運作。此外，金管會更明確要求該行需「指派專責人員」負責督導相關業務，進一步強化銀行的自律管理能量，確保金融秩序穩定。

更多三立新聞網報導

手機市場飽和？童子賢妙喻「老樹發新芽」 、AI注入活水將再創高峰

財神發錢了！全台銀行「發財水地圖」大公開 睡過金庫的財氣免費送

財神急發尋人令！協尋刮刮樂大獎得主 只要做對「這件事」你就發了

開盤／多頭強勢回歸！開盤狂飆逾600點！

