外資從台股提款 去年賣超4744億

台股大盤指數去年大漲五九二八點、漲幅百分之廿五點七三。金管會昨天發布外資（含陸資）投資國內證券最新統計，去年十二月外資賣超台股七九五點三四億元，創一一○年以來同期第二大賣超，也是一一○年以來單月第廿六大賣超。此外，去年全年外資賣超四七四四點三五億元，創下一一○年以來第四大累計賣超紀錄。

不過，外資去年累計淨匯入達三六八點四八億美元，創下史上第二大紀錄，僅次於前年的三七八點一七億美元。

對於外資去年淨匯入創史上第二高，但十二月賣超金額創一一○年以來的單月次高，法人指出，一來是外資投資台股規模擴大，而且台股市值規模也不斷成長，因此即使賣超比例不變，但賣超規模一定放大；二來則和國際政經情勢瞬息萬變有關，這使外資進出頻率增加，且加速獲利了結。

至於外資去年賣超台股，為何全年仍呈現累計淨匯入，金管會證期局副局長黃厚銘表示，外資買賣超和淨匯出入背後牽涉許多原因，外資對台股屬財務型投資，會依總體經濟、投資策略來做資產配置，短期可能因國際政經情勢變化調節持股，資金因此有匯出入，較難歸納具體原因。

統計也顯示，去年十二月外資淨匯入四十四億美元，為一一○年以來第廿大匯入、同期第四大淨匯入，去年累計淨匯入三六八點四八億美元，則為一一○年以來同期第二大累計淨匯入紀錄，僅次於一一三年的三七八點一七億美元。

