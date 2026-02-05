外資持有台股市值超過外匯存底2倍 央行擔心「這件事」

外資持有台股市值超過外匯存底兩倍，也引發市場擔憂，外資頻繁進出使股匯市波動加劇。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布，1月底我國外匯存底月增19.04億美元，攀升至6044.57億美元，續創歷史新高。不過，另一項數據同樣引發市場關注--外資持有台股市值已超過外匯存底兩倍。對此，央行外匯局局長蔡烱民坦言，外資頻繁進出確實會放大股匯市波動，央行面臨的挑戰也隨之提高，但真正令央行憂心的，並非外資比重攀升，而是市場若出現「非理性的單邊預期」。

根據央行統計，截至1月底，外資持有國內股票及債券按市價計算，連同其新台幣存款餘額，合計折算達1兆2978億美元，約當外匯存底的215%，兩項數據同步改寫歷史紀錄。

央行理事日前在理監事會議中示警，大型權值股股價持續走高，將推升外資持有市值，一旦外資調節持股，恐加重新台幣貶值壓力。

蔡烱民指出，隨著台股市值屢創新高，外資持股市值也水漲船高。即便外資買賣相同張數的股票，交易金額也遠高於過去，「以前一張台積電可能80萬元，現在已接近200萬元」，在這種情況下，外資每日買賣超對匯市的影響力自然被放大。

不過，他強調，這並不代表風險已高到必須採取管制措施。外資持股市值超過外匯存底兩倍，是金融自由化與台股市值擴張的自然結果，央行不會因比重提高而加以限制，而是透過強化監測、數據掌握及與市場與外資的溝通，確保匯市維持有序運作。

蔡烱民直言，真正需要擔心的不是外資比重偏高，而是市場出現「非理性單邊預期」。例如去年市場一度傳出美國要求新台幣升值的傳言，這類預期才是最令央行頭痛的風險來源。

他也指出，台灣長期維持經常帳順差，只要市場未出現非理性預期，供需機制自會發揮調節功能。例如每當日圓出現「甜甜價」，就會吸引民眾搶購日圓；加上進出口商、投資人與金融機構的實質需求，都能在市場中形成新的供需平衡。

