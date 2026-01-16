外資持有美債295兆創新高 大陸反向減持創17年新低

據美國財政部統計，外資在去年11月份，創下持有美債新高點，唯獨中國大陸反向操作，減持美債。

根據美國財政部公佈數據顯示，外資持有美國國債的規模，在11月創下新高，達到9.355兆美元，約合台幣295兆；比去年同期增長7.2%。不過，中國大陸卻反向操作，減持美國國債到6826億美元，約合台幣21.56兆，創下自2008年9月，全球金融海嘯以來的新低紀錄。（葉柏毅報導）

路透社報導，在美國政府停擺43天，重新運作之後，外資在11月開始大買美債，單月流入資金就達到856億美元，約合台幣2.7兆。其中，日本是這一波美債的最大持有國，持有量升到1.202兆美元，也是日本連續11個月，增持美債。此外，英國與加拿大也分別大幅加碼，加拿大更以13%的增幅，將持有量推升到創紀錄的4722億美元。

相較於日本與加拿大等國，積極購買美債，美債第三大持有國中國大陸，卻反向操作，減持美債。數據顯示，大陸的美債持有量，在11月降到6826億美元，這是自2008年9月以來的最低點。分析認為，北京「去美債化」的動作，可能反映了北京在中美貿易關係緊張，與地緣政治不確定性下，試圖分散外匯儲備風險的戰略考量。

除了債券市場之外，11月的數據也顯示，外資對美國股市展現出極高興趣，淨買入達922億美元。整體而言，美國在11月迎來了約2120億美元的資本淨流入，扭轉了10月政府停擺期間的流出態勢；唯獨中國大陸對美國持續撤資，成為這波美債新高浪潮中唯一明顯的缺口。