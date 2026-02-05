外資持有資產破1.2兆美元 央行：穩匯挑戰大但不擔心

（中央社記者潘姿羽台北5日電）台股驚驚漲，外資持有資產規模跟著創高。央行公布今年1月底，外資持有資產折計1.2兆美元，約當外匯存底215%，雙雙創下歷史新高。央行外匯局坦言，外資持有台股市值創高，確實加劇匯市波動，令央行維穩匯市的難度增加，但不會特別擔心此事。

央行今天公布1月底外匯存底金額為6044.57億美元，再創歷史新高；外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計1兆2978億美元，約當外匯存底215%。

媒體關注，外資持有台股市值屢創新高，意味外資只要賣股匯出，就會加重新台幣貶值壓力，是否成為央行穩定匯市的挑戰。

央行外匯局局長蔡烱民指出，台股指數頻頻創高，以前一張台積電股票可能新台幣80萬元，但現在約180萬元，一張股票所需資金明顯變多，意味涉及交易規模顯著放大，導致外資進出對匯市的影響更顯著。

蔡烱民坦言「金額這麼高，挑戰會比較大」，但過去一年來，央行強化對市場、外資溝通，已有更好的管理機制，只要市場不要出現非理性預期，不會對央行穩定匯市造成困難。

蔡烱民強調，相較於外資進出，央行更不樂見市場出現非理性預期，因為新台幣匯市屬淺碟市場，易受消息面影響而有劇烈波動，但只要不出現非理性預期，市場的價格機制會自動調節。

媒體追問，外資持有資產約當外匯存底已經衝上215%，央行是否對此數值設有警戒線。蔡烱民表示，台灣是金融自由化的市場，不會設定警戒線，只是當占比偏高時，會更加強市場溝通與管理；他重申，只要市場沒有出現非理性預期，「這不會是央行很大的concern（疑慮）」。（編輯：楊蘭軒）1150205