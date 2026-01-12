外資持續倒貨，台股依舊漲不停！三大法人賣超144億元，台指期夜盤再漲百點

儘管外資持續賣超，台股卻仍逆勢飛揚，今（12）日盤中一度衝上30681.99點改寫歷史新高，隨後漲幅收斂，終場上漲278.33點或0.92%，收在30567.29點。無懼三大法人賣超逾百億元，台指期夜盤多頭續攻，漲約百點再度向30800點叩關。

外資上週淨流出新興亞洲股市，其中又以賣超台股最多，但大盤指數仍漲3.2%，即便今日美股期貨震盪下殺，台股依舊高歌猛進，成交值進一步縮減至6029.2億元。

法人指出，台股在高檔「價漲量縮」，目前仍未出現敗象，只是市場資金輪動，權值龍頭台積電持續扮演撐盤要角，中小型股百花齊放，櫃買指數噴漲2.4%再創新高，顯示多頭行情穩健，接下來觀察重點無疑是本週四登場的台積電法說會，端看「好」消息能否勝過已經被拉高的市場預期。

值得注意的是，原先與台股高度連動的美股那斯達克指數近期表現相對疲軟，如今又有美國經濟數據、地緣政治風險以及川普政府干預聯準會（Fed）獨立性等議題干擾，仍須關注利率決策與美元變動，這些因素可能左右外資動向，並且影響以台積電為首的權值股。

外資 賣超121.66億元 投信也賣超近百億元 ​

根據盤後資料顯示，三大法人今日合計賣超144.62億元，其中，外資賣超121.66億元，投信賣超99.67億元，自營商買超76.71億元。

觀察台指期淨部位，外資淨空單增加309口，來到26892口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少404口，剩餘-5240口。

選擇權未平倉量方面，01月W2大量區買權OI落在31800點，賣權最大OI落在30000點；月買權最大OI落在31800點，月賣權最大OI落在28500點。

期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.27上升至1.29，外資台指期買權淨金額4.05億元，賣權淨金額0.03億元，整體選擇權籌碼面中性。



