外資持股穩健 證交所：不受地緣政治風險動搖

（中央社記者戴雅真東京10日專電）台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，外資對台灣市場的信心穩健，在台股持股比重長期維持在43%至48%，成交值占比更超過3成，顯示外資赴台採取「長期持有」策略，並未因地緣政治風險而減碼。

林修銘率領6家台灣投信公司赴日本，與東京證券交易所及多家資產管理機構進行交流，下午在東證舉行記者會。日本記者詢問，地緣政治風險是否影響國外投資人行為，以及如何看待台灣上市公司對中國曝險。

廣告 廣告

林修銘表示，目前外資在台股持股市值占比約43%至48%，在成交量中也占超過3成，顯示外資在台灣採取的是「長期持有（buy and hold）」策略。

林修銘指出，即便有地緣政治風險，外資仍認為台灣兼具健全的法規制度、良好的公司治理等，都與國際接軌，因此視台灣為可靠的投資標的。此外，台灣企業在過去數年已積極進行「全球化布局」，許多風險已分散，不再僅依賴單一市場。

他表示，台灣如今已是全球第8大資本市場，市場資金規模約3兆美元，這些都讓外資更願意長期投入，也要感謝外資願意支持台灣產業發展。

亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華表示，像貝萊德（BlackRock）等大型國際機構多年來持續加碼台灣市場，且有7家外國資產管理公司在台灣設置區域中心，可見外資「不會因為地緣政治緊張，就不投資台灣」，原因在於台灣在全球半導體與資通訊（ICT）供應鏈中具「不可替代性」。

對於「台灣企業對中國市場的曝險」是否會影響ETF的選股或編制，元大投信董事長劉宗聖表示，現在情況已與20年前大不相同。早期台灣市場有許多「中概」、「台商收成」概念ETF，但隨著國際經貿格局改變，台灣與美國的貿易關係反而更緊密，尤其在半導體及AI供應鏈上，台灣與美國科技巨頭的連結遠高於對中國市場的依賴。

他表示，因此目前市場主流ETF多以「市值型」及「高股息」為核心，不再集中於中國相關題材。ETF追蹤指數的編製公司也會依據市場結構變化調整權重。

國泰投信總經理張雍川表示，過去外界常認為台灣仰賴中國市場，但事實上，自AI伺服器需求爆發後，台灣已掌握Google、Microsoft、OpenAI等國際大客戶90%以上的供應鏈訂單，涵蓋晶片、零組件、散熱等領域。台灣最大的出口國早已不是中國。（編輯：謝怡璇）1141210