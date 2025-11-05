外資持股飆破43兆 這檔半導體補進逾11萬張！

財經中心／余國棟報導

上週外資在集中市場，賣超140.27億元，賣超玉山金22.86萬張最多，另買超力積電11.63萬張最多。鈔票金幣圖。（示意圖／PIXABAY）

根據台灣證券交易所統計，上週（114/10/27~114/10/31）外資在集中市場總買進金額為9,838.69億元，總賣出金額為9,978.96億元，賣超為140.27億元，另統計自114年年初至10月31日止，外資總買進金額為27兆7,497.91億元，總賣出金額為27兆9,141.54億元，累計賣超為1,643.63億元。外資總持有股票市值為43兆9,342.78億元新台幣，占全體上市股票市值的48.18%，較10月23日的42兆5,144.57億元新台幣，增加1兆4,198.21億元。

就個股比較部分，上週外資自集中市場，買超最多的前三名上市公司為，第一名：力積電：買進575,858千股，賣出459,608千股，買超116,250千股。第二名：聯電：買進174,249千股，賣出90,978千股，買超83,271千股。第三名：旺宏：買進320,438千股，賣出267,566千股，買超52,872千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：玉山金：買進193,269千股，賣出421,831千股，賣超228,562千股。第二名：友達：買進69,327千股，賣出189,627千股，賣超120,300千股。第三名：華航：買進24,502千股，賣出88,339千股，賣超63,837千股。

