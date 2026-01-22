外資按讚！台達電直奔漲停創新高 市值超越鴻海躍居台股第二大
【記者呂承哲／台北報導】外資最新研究報告指出，隨著AI資料中心架構快速升級，高壓直流（HVDC）與液冷解決方案導入速度超出原先預期，電源與能源管理大廠台達電（2308）正站上新一波結構性成長浪潮，並將其目標價上調至1638元，股票評級重申「優於大盤」，週四（22日）股價亮燈漲停、報在1245元創新高，市值站上3.23兆元新台幣，超車鴻海（2317）成為台股第二大權值股。
台達電日前公告20252025年12月合併營收為新台幣536.86億元，月增6.2%、年增38.6%。第四季營收約為1616.1億元，季增7.5%、年增41.5%；2025年營收5548.85億元、年增31.8%，創下單季以及全年新高紀錄。
台達電董事長鄭平於先前法說會指出，AI資料中心帶動的高功率電源與液冷需求持續強勁，全球產能已趨緊繃，公司正全力擴產因應。包括泰國及美國在內的新廠，於2025年底前陸續投產，以支撐爆發性的AI伺服器電源與散熱出貨需求。
外資指出，800V直流電源架構導入時程明顯提前，除將應用於下一代AI平台Vera Rubin外，也已開始納入美系雲端服務業者自研ASIC伺服器機櫃設計中。相較現行方案，800V電源架構可大幅拉升單一機櫃的電源價值，單位瓦數價值估計為現有產品的三倍，將持續推升台達電在伺服器電源市場的營收規模。
在散熱方面，AI資料中心液冷設計正由sidecar CDU逐步轉向in-row CDU系統，並由液對氣散熱升級至液對液架構，同時朝向端到端整合解決方案發展。台達電憑藉系統整合與樓宇自動化經驗，得以切入AI資料中心多元基礎設施需求，液冷業務已由單一零組件供應，提升為整體解決方案的一環。
外資預估，受惠AI與通用型伺服器需求同步成長，台達電2026年伺服器電源營收年增率可達約70%，規模上看新台幣2,300億元；液冷相關營收則可望年增140%，帶動資料中心業務占整體營收比重提升至約五成，高於2025年的四成水準。由於電源與液冷產品毛利率高於公司平均，隨規模放大與費用率下滑，營運槓桿效益將進一步顯現。
在獲利展望上，外資上修台達電2026、2027年每股盈餘預估4%與27%，預期2027年獲利水準將較2025年倍增，市場仍低估AI電源與散熱升級帶來的結構性成長動能。
