外資掃貨132億！高檔風險浮現 從5檔賣超看出端倪

財經中心／余國棟報導

台股（14）日在外資強勢回補帶動下展開反攻，加權指數終場上漲234點，收在30,941點，再創新高，三大法人合計買超139億元，其中外資單日買超高達132億元，成為推升指數的最大動能。（示意圖／PEXELS ）

台股（14）日在外資強勢回補帶動下展開反攻，加權指數終場上漲234點，收在30,941點，再創新高，三大法人合計買超139億元，其中外資單日買超高達132億元，成為推升指數的最大動能。美國12月CPI年增率2.7%、核心CPI年增率降至2.6%，創2021年初以來新低，通膨降溫符合市場期待，雖然美股三大指數小幅回檔，但費城半導體指數逆勢上漲0.95%，也替台股多頭增添信心。

從外資買超名單來看，華航高居第一，外資大買約5.36萬張，股價收21.20元，上漲0.85元、漲幅4.18%，受惠油價相對穩定與春節前旅運需求升溫，航空族群再度成為資金焦點。第二名為台新新光金，買超約3.67萬張，股價收21.25元，小漲0.2元、漲幅0.95%，金融股在利率與股利題材支撐下，持續吸引外資布局。第三名是鴻海，外資買超約2.64萬張，股價收234.5元，大漲8元、漲幅3.53%，AI伺服器與電動車題材再度發酵。第四名宏碁，買超約2.43萬張，股價收27.55元，上漲1.2元、漲幅4.55%，PC族群低基期反彈意味濃厚。第五名為長榮航，買超約2.13萬張，股價收37.25元，上漲0.7元、漲幅1.92%，同樣受惠航空產業利多。

廣告 廣告

至於外資賣超方面，華新居首，外資賣超約4.98萬張，股價收40.9元，下跌0.6元、跌幅1.45%，市場解讀為短線漲多後的技術性調節。第二名友達，賣超約4.89萬張，股價收15.15元，收平盤，面板族群在反彈後動能趨緩。第三名大同，賣超約1.94萬張，股價收37.55元，大漲1.9元、漲幅5.33%，屬於「越漲越賣」的典型走勢。第四名華通，賣超約1.86萬張，股價收132.5元，下跌2.5元、跌幅1.85%，PCB族群短線承壓。第五名聯電，賣超約1.55萬張，股價收54元，下跌0.9元、跌幅1.64%，成熟製程在資金輪動下暫時休息。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股呈現「開高震盪走高」再創新高的格局，加權指數直逼31K大關，受惠於AI需求強力催動，上市櫃公司今年營運及獲利可望持續大成長；台美關稅談判傳佳音有望降至「15%且不疊加」，台積電美國投資規模再擴大；中美低軌衛星星球大戰開打，以及內外資法人及大戶力挺偏多不變下，不僅AI伺服器龍頭鴻海及廣達回穩上漲，包括矽晶圓、被動元件、SpaceX低軌衛星概念股、土方工程概念股、台積電概念股、重電族群、以及石英元件、工具機等跌深股，檔檔飆翻天、甚至亮燈漲停再創新高者，幾乎比比皆是，盤中漲停板家數也一度擴大至逾70家，大漲5%以上者擴大至逾150家，顯見在市場交投熱絡、以及資金行情效應持續延燒的推波助瀾下，預期農曆年前劍指31K，年後再續戰32K、33K、甚至35K。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

收盤／台股漲234點創新高！中小股齊噴櫃買飆1.8% 機器人、重電發威

上市全年成長13% 傳產雪崩這3類卻好賺！

頁岩油產量攀升！閥門需求跟著來 捷流卡位基建關鍵角色

國際／小摩重挫拖垮道瓊近400點！費半逆勢收紅 日韓齊創新高

