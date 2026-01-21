外資提款台股後匯出 新台幣連3貶收31.628元

（中央社記者潘姿羽台北21日電）外資提款走人，台股爆量下殺逾500點，打擊新台幣士氣，匯價連3日貶值，新台幣兌美元今天收盤收31.628元，貶2分，寫下一週新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至22.45億美元。

美國總統川普施壓爭取格陵蘭控制權，導致歐美貿易緊張升溫，週二美股重挫，拖累今天台股開低，盤中最多下跌近560點；在台指期壓低結算下，權值股賣壓加重，終場下跌513.62點，收在31246.37點，失守5日線31372點，成交值新台幣8689億元，創今年1月7日以來最大量。

廣告 廣告

三大法人今天同步站在空方，合計賣超774.11億元，其中外資大砍台股440.63億元。

匯市方面，新台幣兌美元今天以31.63元開盤，盤中最高31.59元、最低31.692元。外匯交易員直言，新台幣盤勢主要由資金面主導，午後外資大舉匯出，貶幅迅速擴大，不過特定外資美元買盤縮手後，出口商旋即進場拋匯，央行不樂見新台幣單日貶太多，跟著出手調節，將貶幅縮窄，終場僅小跌2分。

回顧今年1月以來，新台幣匯率多數時間維持在31.5元至31.7元的區間震盪。外匯交易員分析，國際局勢動盪，但當前影響新台幣匯率關鍵還是外資動向，眼前先關注地緣政治發展，若情況緩和，將有助於收斂貶勢。

外匯交易員補充，熱錢流出及壽險業「降避險」的美元買盤持續，均令新台幣承受貶值壓力，而且壽險業會計外匯新制影響不是一次到位，近期壽險公會將與保發中心討論會計外匯新制影響與IFRS17接軌事宜，結果牽動後續美元買盤量能，對匯市影響仍需觀察。

外匯交易員直言，目前各項條件幾乎都把新台幣往貶值方向推動，如果外資未回補台股，匯價將延續緩貶格局，短線先測試31.8元關卡。（編輯：林淑媛）1150121