外資提款逾900億 新台幣大貶 台股週線重挫近千點

全球AI晶片龍頭輝達(Nvidia)公布財報原本是一大喜訊，也拉升台北股市20日的表現，但在傳出輝達應收帳款沒入帳後，輝達股價急轉直下，所謂「AI泡沫」又干擾市場。台北股市今天(21日)終場重挫991點，跌幅達3.61%，收26434點，外資賣超逾新台幣900億。台股週線重挫近千點。新台幣兌美元匯價本週也重貶2.8角。

輝達再次公布強勁財報，且表示將投資Anthropic，而Google的Gemini 3模型則成了當今最強AI模型，但這似乎未提振市場信心。Alphabet執行長Sundar Pichai示警確實存在部分「非理性繁榮」，一旦泡沫破裂，沒有公司能倖免；同時，多名聯準會官員再次重申應謹慎降息，美國勞工部還稱需等到12月16日才會公布11月與10月就業數據，這也代表聯準會在12月的會議前無法有更多詳細數據評估美國經濟，加劇市場不安，美股四大指數全數收黑，道瓊指數震盪逾千點。

廣告 廣告

台北股市21日一早遭美國利空重擊，一開盤就重挫，在台積電股價摜破1,400元大關後，相關電子股包括聯發科、台達電以及鴻海等全數下殺，大盤指數一度崩逾千點，終場下跌991點，收26434點，跌破季線，創下歷史第六大跌點，外資提款賣超台股逾900億，台股失季線，週線重挫近千點。分析師龔鴻彬說：『(原音)另外一個就是在12月的降息預期的一個失落。但是其實我們以FED的利率點陣圖觀察，明年開始到後年還是會呈現降息的趨勢，短線上因為12月降息預期的失落，造成股市回落，這個是一個短空長多的結構。』

聯準會可能暫停降息，加上AI泡沫疑慮未消，外資21日在台股賣超逾900億。熱錢匯出，新台幣兌美元匯價貶勢加劇，終場重貶1.35角，收31.43元。新台幣匯價連9個交易日呈現貶值態勢，創下近7個月新低。本週受金融市場動盪影響，非美貨幣普遍走弱，新台幣重貶2.8角，週線連3貶。(編輯：陳士廉)