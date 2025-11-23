外資撤離名單再+1！ 黛安芬宣布年底全面退出中國市場

德國內衣品牌黛安芬（Triumph）日前宣布，將於2025年12月31日正式退出中國市場。（示意圖，翻攝自Google Maps）

外資撤離中國名單再添一員，德國內衣品牌黛安芬（Triumph）日前宣布，將於2025年12月31日終止營運，正式退出中國市場，並自12月起陸續關閉實體與電商通路，消息一出震撼業界。分析指出，中國本土新興品牌異軍突起的強勢夾擊，讓這家老牌外資難以招架，最終只能黯然退場。

綜合中媒報導，黛安芬已正式發布公告，通知消費者將從12月起陸續暫停電商服務並關閉全數實體門市。在此之前，撤櫃端倪已現，上海、杭州及廣州等地門市早於20日便傳出風聲，部分商場專櫃近期更祭出5至8折的清倉拍賣，為正式撤離做最後準備。另據一線店員透露，實體門市生意慘澹，客流與營收表現長期萎靡不振。

創立於1886年的黛安芬迄今已有逾130年歷史，這家昔日巨頭在1992年搶灘中國市場後，便將「鋼圈內衣」帶入當地，藉此站穩腳跟。黛安芬總部設於上海，全盛時期坐擁兩座工廠與萬名員工，它不僅曾是外資品牌的標竿，也見證了中國內衣產業的版圖重組，無奈最終仍不敵時代洪流，只得黯然退出，為這段30年的輝煌歲月畫下句點。

近年來，中國內衣市場的數位化程度持續攀升，電商平台已躋身為品牌經營的主戰場，成為觸達消費者的核心通路。根據行業分析，線上管道不僅能精準鎖定目標客群，更具備快速銷售及滿足消費者多元需求等優勢，這種高效率運作模式也讓固守線下重資產模式的傳統品牌舉步維艱，在成本與靈活度上均難以抗衡。

另據「集瓜數據」最新報告，2025年中國女性內衣市場成長率回升至7%至8%，其中電商通路表現尤為亮眼，銷售額年增高達44.75%。此外，這波商機也吸引資本湧入，在資金挹注下，內外、DareOne、蘭謬（La Miu）等逾10家新創品牌迅速壯大，這些後起之秀憑藉靈活的數位戰法攻城掠地，大舉侵蝕傳統品牌的市占版圖。





