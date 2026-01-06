外資撤！12月外匯存底不減反增 央行說原因

▲雖然去（2025）年12月外資淨匯出36億美元，但中央銀行今（6）日公布外匯存底不減反增逾27億美元，來到6025.53億美元，創歷史次高，主要受匯率變動影響，主要貨幣兌美元多呈現升值。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 中央銀行今（6）日公布去（2025）年12月我國外匯存底金額6025.53億美元，月增27.62億美元，也創下歷史次高。不過，12月外資淨匯出36億元，外匯存底卻不減反增，央行外匯局長蔡烱民解釋，主要受到匯率變動因素影響，主要貨幣兌美元多數呈現升值，有的升幅甚至超過2%，加上年底出口商因新台幣需求有結售情況，還有投信ETF資金可能也有匯回所致。

我國外匯存底最高是在去年9月達到6029.43億元，之後就連2個月減少，甚至11月失守6000億美元，不過，12月外匯存底止跌回升，月增27.62億美元，蔡烱民表示，主要是外匯存底投資運用收益及主要貨幣兌美元的匯率變動。

蔡烱民指出，12月美元指數下跌1.14%，歐元兌美元上漲1.36%，英鎊升值1.68%，加幣升值2.44%，澳幣也上漲2.48%，人民幣升值1.27%，只有日圓及新台幣貶值，分別小貶0.15%及0.26%。

不過，央行統計，外資及陸資12月盈餘及相關股利匯出77億美元，因此，12月呈現淨匯出36億美元，蔡烱民強調，12月外匯存底增加主要受匯率變動影響，加上年底出口商都有結售情況，還有可能投信ETF資金匯回，即便央行12月也有進場調節匯率，金額很小，不是外匯存底增加的主要因素。

若就主要國家外匯存底表現，最多的還是中國截至11月底有3兆3464億美元，月增31億元；日本1兆1577億美元，月增71億美元；瑞士截至11月底9035億美元，月增14億美元；台灣6025.53億美元，月增27.62億美元，排名第四。

印度截至12月26日5596億美元，較11月底增加26億美元；沙烏地阿拉伯截至11月底4385億美元，月增214億元；香港截至11月底4148億美元，月減17億美元；南韓至12月底4030億美元，月減28億美元。

此外，央行統計，去年12月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計1兆1499億美元，約當外匯存底191%。

