外資擔心FED不降息了 本周賣超1141億元 台股收在27651點

外資本周連5賣台股，累計賣超1141.2億元，7日調節台積電、鴻海持股，台股終場下跌248點收在27651點。（攝影／鄭國強）

台股在6日上攻5日均線28060點未果，今（7）日略跌破月均線27717.2點，終場下跌248點、收在27651.41點，成交量4690億元。

外資連5賣，累計賣超1141億元

外資7日明顯繼續賣超台積電，已經連續第三個交易日賣超，使得台積電收在1460元接近平盤的價位，微幅下跌0.34％，外資6日買超鴻海1千1百多張，今天大概全部賣掉，使得鴻海終場下跌1.61收在244元，已經跌破5日均線246元，下周一是往月線跌，還是反彈，就看周末美股的表現了。

廣告 廣告

三大法人7日合計賣超473.26億元，外資大賣353.6億元，本周累計賣超1141.2億元，自營商賣超105.82億元，投信賣超13.8億元。

聯發科的法說會似乎沒有止住股價的修正，7日跳低5元、以1285元開出，收盤時大跌30元，收在1260元，連續第二根大黑K棒。台達電上周來到1085元的歷史新高價位之後，遭到外資連9賣，賣超2萬多張，7日股價繼續下跌13元，收在965元。

記憶體仍有佳作，創見股價創18年新高

雖然半導體股大多收黑，但記憶體股7日仍有佳作，創見開盤瞬間漲停鎖死在148.5元，創18年來新高價位，趕上南亞科的價位了，南亞科則是盤中見153元高點後回檔，反而拉出上影線收黑，下跌0.68％收在147元，由於許多法人把南亞科目標價設在150元，因此今天紛紛獲利了結。

旺宏延續昨日漲停熱度，今日再漲2.33％收在35.25元，老闆盧超群昨日喊多，今日鈺創再漲1.88％收在37.85元。已經進入處置的華邦電下跌1.53％收在58.1元，法人表示，有些記憶體已經達到目標價，但萬一DDR再漲價，就會繼續買。

廣告 廣告

AI伺服器股廣達、緯穎、緯創、技嘉全數修正下跌，緯穎大跌5.67％收在4075元，是10月29日發動上攻4300元以來最大的一根黑K棒，散熱雙雄奇鋐大跌30元，跌幅2.01％收在1465元，雙鴻跌2.34％收在1045元。

台塑四寶全面收紅，玉山金三商壽法人雙殺

台塑四寶表現反而不差，台塑化今天走強，竟然已經默默地漲回去年10月的水準，收盤漲4.49％收在50元整數關卡。成交量也同步放大到22930張。台塑上漲3.35％收在38.6元。台化漲2.46％收在29.1元，是遇上了反壓的10日均線29.3元後跌回。南亞上漲2.16％收在42.55元，四寶齊漲似乎是為了明天，相隔7年再度舉行的台塑運動會緩身。

無人機股倒是好了兩天之後，6日、7日持續修正，雷虎大跌4.38％收在131.5元，中光電跌3.89％收在91.5元，亞航也跌4.33％收在50.4元。邑錡重跌4.33％收在110.5元，已經修正回到今年8月起漲前段的價位。

玉山金、三商壽換股交易已敲定對外公告，外界不再買三商壽賣玉山金，而是兩檔都賣，使得玉山金下跌1.17％收在29.6元，三商壽也跌0.69％收在7.16元。

(原始連結)





更多信傳媒報導

立冬節氣到》氣溫驟降、手腳冰冷？中醫師傳授「暖身茶＋穴道按摩」快速升溫

川普嘉惠數百萬美國老人 兩家大型藥廠的減肥藥價最多大砍８成

玉山金、三商壽合併 台新新光金總座祝福「一切順利」：併購這條路是辛苦的

